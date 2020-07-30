奧勒岡臺灣工商會捐贈華盛頓州溫哥華市政府臺灣口罩 用來自臺灣的愛回饋社區

Covid-19 疫情在世界各地延燒，相對於臺灣的防疫有成，幾乎恢復原本的生活型態，美國地區反而因為解封導致確診人數增加。奧勒岡臺灣工商會於7月28日前往華盛頓州溫哥華市政府捐贈一萬五千片口罩，市長Anne McEnerny-Ogle親自出席捐贈儀式，駐西雅圖辦事處處長范國樞及西雅圖文教中心主任吳曉竹受邀觀禮。

奧勒岡臺灣工商會會長陳宏麒首先說明，因為地緣關係，奧勒岡臺灣工商會服務範圍擴及華盛頓州溫哥華地區的臺商朋友。五月份曾與波特蘭地區臺美人社團共同發起募款捐資活動，購買醫療口罩、乾洗手等防疫物資及餐盒，贈予當地政府單位、照護組織及安養照護機構；而這次北美臺灣商會聯合總會號召全美臺商參與的「一千萬個口罩、一千萬個愛心

專案，奧勒岡臺灣工商會亦不落人後，熱烈響應。由於溫哥華市聚集不少臺灣僑民，前會長李旭東任職的台積電工廠即設置於此；而且市政府也非常支持僑團活動，所以特別捐贈滿滿六大箱Made in Taiwan口罩給市政府，希望代表臺灣的愛，回饋社區。

市長Anne McMnerny-Ogle表示，非常感謝奧勒岡臺灣工商會、北美臺灣商會聯合總會的愛心以及工商會李前會長的積極接洽。由於市政服務逐漸開放，亟需口罩提供給洽公的民眾，所以非常感謝這一萬五千片來自臺灣的口罩，對市政府來說就像及時雨一樣，協助市政府做好防疫措施。

駐西雅圖辦事處范處長表示，很高興受邀出席奧勒岡臺灣工商會的捐贈典禮。由來自臺灣的僑民團體協助溫哥華市提升防疫能力，讓溫哥華市更有充足的資源保護本地僑民的安全，並且宣揚臺灣防疫的成效，正是「三贏」的最佳展現。相信未來還有繼續合作的機會，共同協助維護社區居民及僑民的健康。