太過生動逼真？TSA禁星戰「熱能榴彈」造型可樂上飛機

（綜合報道） 機器人？可以。輕劍？沒問題。但是當你從迪士尼樂園的星球大戰銀河邊緣園區回家時，千萬不要考慮在你的行李箱裏裝一瓶可口可樂。

位於加州迪士尼樂園的星球大戰園區深受星戰迷的歡迎。迪士尼樂園花心思的並不只在於遊戲和園區的佈置之上，連帶其他周邊商品亦同樣吸引，當中極具收藏價值的必然是迪士尼與可口可樂合作設計，以星戰故事之中非常重要的元素「熱能榴彈」為設計造型的可樂了！這款可樂就成了星戰迷不能錯過的收藏品。

但不少遠道朝聖的星戰迷卻因不能帶回家中收藏而感到失望，運輸安全管理局TSA已經提醒旅行者，即使在托運行李中，也不允許在航班上攜帶這一正在流行的5元碳酸飲料。這些飲料被裝在一個風格很像熱門電影中熱雷管的造型。官員們表示，這些飲料看起來太像真正的爆炸物。

“随身或托運行李不允許裝有仿制品和惰性炸藥。”TSA在推特上回應相關問題時說。（顯然，由于可口可樂、健怡可樂和雪碧瓶含有液體，它們可能不會通過最初的安全檢查，但TSA還是會強迫旅客丢棄空的熱雷管瓶。）

這個聲明在某種程度上可以預見，在推特上受到其他人的抨擊，許多人指出熱雷管是一個虛構的裝置，而這些瓶子實際上是一個電影道具的複制品。并且盡管TSA發布了禁令，一些網友還是在吹噓他們已經把瓶子帶回家，并沒有遇到問題。

然而，TSA并沒有因爲網友的群嘲而改變態度。

“随身攜帶或托運的行李不允許裝有仿制手榴彈。”TSA表示，“這些物品可能被X光機或其他旅客被誤認爲是真正手榴彈，并且有能力制造同樣程度的擔憂。”