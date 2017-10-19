天津市政府代表團訪問俄勒岡 促進雙方務實交流與深入合作



（本報記者俄廣才報導）由天津市政協副主席朱麗萍所帶領的天津市政府代表團一行五人，於日前抵達本地對俄勒岡州進行了為期兩天的友好訪問。

期間，代表團一行先後參觀訪問了波特蘭港務局，波特蘭州立大學，拜會了資深州參議員Arnie Roblan、州眾議院議長Tina Kotek，州務卿Dennis Richardson。

隨同天津政協副主席朱麗萍前來訪問的代表團成員有：天津市政協醫衛文體委員會副主任董剛，天津市教委副主任徐廣宇，天津市政協辦公廳官員範雯雯，天津市外辦官員王彥慧等。這是自2014年6月俄勒岡與天津正式建立姐妹州市關係以來，天津市出訪俄勒岡州的最高級別的政府代表團。

俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪、秘書長劉美如、南方分會主席Charlotte Christensen等，陪同代表團一行參加了會見及參觀訪問等活動。

在波特蘭港務局參觀時，國際貿易發展官員Doug Smith向代表團介紹了波特蘭港務局的歷史發展，空港、海港運營以及轄區內六個工業園區的概況。

天津政協副主席朱麗萍表示，波特蘭空港、海港一體制的管理模式給她留下了深刻的印象。其管理體制、工作機制給代表團一行以很大啟示。她希望通過本次訪問尋求更多的合作機會，促使兩港進一步攜手合作，建立雙贏的貿易關係。

波特蘭州立大學商學院院長Cliff Allen在與代表團一行舉行座談時，向他們介紹了商學院的課程設置、學科建設及與中國數所大學進行的「3加1」合作辦學項目和模式。

朱麗萍認為，未來與波特蘭州立大學的合作潛力大，可行性高。她強調說，天津是中國北方經濟中心，支撐這個大城市的經濟建設及實現長遠發展規劃的關鍵是國際化人才的培養。天津財經、商業等多所高等院校與波州大商學院，及其他在全美具有影響力的學科院系的合作辦學，將是雙方實現合作共贏辦學機制的共同願景。

應代表團團長朱麗萍的邀請，Cliff Allen院長將於今年11月訪華，期間親赴天津就相關合作的具體事宜進行磋商和落實。

在俄勒岡中國姐妹關係理事會為天津代表團舉辦的歡迎晚宴上，州眾議院議長Tina Kotek代表州議會，向各位來賓表示誠摯熱烈的歡迎。Kotek高度評價天津經濟建設所取得的卓越成績，希望在此前基礎上進一步加強在經貿往來、港口合作、文化教育、裝備製造及電子商務等領域開展更廣泛合作。

訪問期間，中國人民的老朋友州務卿Dennis Richardson先生在他的辦公室親切會見了代表團一行。自2002年起，Richardson曾十幾次訪問中國，對中國的發展規模和經濟發展速度，以及中國對教育的重視印像深刻。他表示，中美之間需要、而且必須加強合作，不要去理會華盛頓政客的那些政治言論，中美雙方人文交流最重要。

他對今年11月份即將再次率州議會代表團訪問中國感到非常興奮、充滿期待。他說：「終於又能回到闊別4年的中國了。這4年期間發生的變化一定是翻天覆地的。」

Richardson州務卿感謝天津政府為俄勒岡提供的「俄州商品至天津電子商務」平台，及免費在天津國際友城會展中心為俄勒岡產品提供的展廳。他期待俄勒岡與天津市進一步深入務實合作，在經貿、文教、環保、電商、人文交流與發展等領域能夠有更大進展和突破。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）