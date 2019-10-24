天津市人大主任段春華訪問俄勒岡

布朗州長親切會見政府代表團一行

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡州議會邀請，由天津市人大常委會主任段春華率領的天津市政府代表團一行六人於上週抵達本地，對俄勒岡進行了為期兩天的友好訪問。

10月16日上午，俄州州長凱特 布朗在州府親切會見了天津市政府代表團一行。中國駐舊金山總領館副總領事任發強、領事金瑋，俄勒岡天津姐妹關係協會執行主任劉美如等參加了會見。

天津市政府代表團成員有：天津市人大常委會秘書長賈鳳山、天津市人民對外友好協會副會長陳衛明、天津市教育委員會副主任徐廣宇、天津市人大常委會辦公廳綜合處處長季大酉、天津市人民政府外事辦公室美大處副處長王彥慧。

凱特 布朗州長對代表團一行的來訪表示熱情歡迎。她表示，多年以來俄勒岡與中國的經貿往來非常密切，我們珍惜長期以來雙方的友好關係。雖然目前處在一個暫時的困境，但我想我們還是能夠克服的。

布朗說：「我曾三次訪問中國，希望俄勒岡與天津友好的州市關係能夠助力並加強雙方在經貿文化方面的交往。」

天津市人大常委會主任段春華在談話中指出，俄勒岡州在推動與中國文化、經貿、科技、教育等領域的交流做出了積極的努力。他表示，首次訪問俄勒岡州受到各界的熱情接待，俄勒岡州之行給我們留下了深刻的印象。段春華說：「相信共同合作的未來，經貿往來會更加密切，友好關係會更加深入。」

段春華主任代表天津市市長邀請布朗州長在適當時候訪問天津，布朗愉快地接受了邀請。

當天下午，代表團一行參訪了被譽為全美最美十所校園之一的路易斯 克拉克大學。

代表團一行饒有興致地參觀了該大學的文理學院、法學院和教育與咨詢研究生學院，對這所建在山頂「森林深處天然氧吧」的美麗校園讚賞不已。

路易斯 克拉克大學校長維姆 維維爾，主管招生副校長埃裡克 斯塔伯博士，文理學院院長布魯斯 賽特邁爾博士，教育與咨詢研究生學院院長斯科特 弗萊徹博士，海外和國際項目主管布萊斯 諾特女士等熱烈歡迎和接待了代表團一行。

維維爾校長、斯塔伯副校長，各學院院長分別向代表團介紹了學校的多元文化的學習氛圍，和具有傑出學術研究表現的學科和專業；並認真聽取了段春華主任、天津市對外友協陳衛明會長和市教委徐光宇副主任等，關於天津市和大專院校的情況簡介。雙方就路易斯 克拉克大學與天津高校之間的國際交流與項目合作的可行性，進行了深入探討。

10月16日晚，俄勒岡中國理事會與波特蘭港務局舉行晚宴，歡迎遠道而來的友城貴賓。

駐舊金山總領館副總領事任發強、領事金瑋，州參議員盧 弗雷德裡克、州眾議員傑夫 巴克、州眾議員大衛 史密斯，波特蘭港務局肯 奧霍拉蘭、道格 史密斯、珍妮佛 裡德等官員出席。

俄勒岡中國理事會副主席應書琪代表藍進主席，及全體理事會成員向來自友城天津的嘉賓表示熱烈歡迎。

副總領事任發強，州參議員盧 弗雷德裡克、州眾議員傑夫 巴克、州眾議員大衛 史密斯，波特蘭港務局肯 奧霍拉蘭等也分別發表了熱情洋溢的講話，向段春華主任及其代表團成員表示誠摯的歡迎。

俄勒岡州參議員盧 弗雷德裡克在致辭時表示，天津是一座美麗的城市，本月初率俄勒岡議會團訪問天津是他一生中最快樂的經歷之一。希望通過雙方的人文交流來改善世界，加強俄勒岡州和友城天津在教育、家居、醫療保健和經濟安全問題等多方面的真誠合作。

段春華主任在答謝詞時，特別感謝俄州布朗州長和議員們以及中國駐舊金山總領館，對天津政府代表團的來訪所給予的高度重視，同時感謝俄勒岡州中國理事會為代表團訪美所做的細緻周到的安排。

段春華表示，首次訪問天津的友好市州俄勒岡，所到之處受到了熱情友好的迎接和款待，看到下榻的酒店懸掛著中國國旗，更讓代表團成員有一種賓至如歸的感覺，所有這一切都給他留下了非常深刻的印像。

天津政府代表團訪問俄勒岡州富有成效，期待在雙方的共同努力之下，未來俄勒岡與天津市在經貿、文化、教育、人文交流等領域的務實合作，能夠有更大的進展與突破。