天津國際友城俄勒岡州展銷館隆重開幕 俄勒岡與天津簽署務實合作諒解備忘錄

天津國際友城會展中心美國俄勒岡州展銷館開幕典禮，日前於俄勒岡政府代表團訪問天津期間隆重舉行。

俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進，天津市外辦副主任陳衛明、天津港保稅區管委會貿發局局長鮑健、天津萬順融和商業管理有限公司副總經理杜健等共同出席開幕儀式的並致辭。

俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森與天津市外辦副主任陳衛明為俄勒岡州展銷館揭牌。俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、天津萬順融和商業管理有限公司副總經理杜健，共同簽署了俄勒岡天津跨境電子商務合作備忘錄

天津國際友城會展中心是天津市人民政府外事辦公室與天津港保稅區管委會共同設立的促進友城交流的合作平台，展銷館適用天津自貿試驗區及保稅區的各項優惠政策，將有效加強天津市與國際友城間的交流與合作。

在天津訪問期間，州務卿丹尼斯 理查德森與代表團一行拜訪了天津市人民政府副市長趙海山，並舉行會談。為了進一步鞏固友好州市關係的發展，推動雙方友城之間的務實合作，會談期間，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、天津市外辦副主任陳衛明，分別代表俄勒岡中國姐妹關係理事會和天津市人民政府外事辦公室，共同簽署了《俄勒岡與天津推動友城間務實合作諒解備忘錄》。

州務卿丹尼斯 理查德森與副市長趙海山見證了簽字儀式。

該備忘錄顯示，為加強經貿領域交流與合作，雙方將與天津港保稅區管委會協作，以天津國際友城為平台，推動雙方在跨境電商等領域的交流合作。在文化教育領域推動開展校際間交流，支持俄勒岡中國姐妹關係理事會與天津進出口商會開展民間人文領域的合作。

訪問天津期間，代表團一行還到天津華夏未來藝術小學參觀並觀看了孩子們的演出。訪問了天津青年京劇團，就2018年和2019年天津青年京劇團參加南俄勒岡州莎士比亞戲劇節演出的相關事宜進行了探討。

代表團一行還專程拜會天津市進出口商會，受到了商會高級顧問、天津市商務委原副主任、巡視員李勝利，秘書長石武，以及商務委負責人、企業代表的熱情接待。

李勝利在回顧今年7月天津進出口商會代表團訪問俄勒岡州期間見證凱特 布朗州長簽署《與中國貿易促進法》法案時指出，這個法案說明了俄勒岡州加強與中國貿易、投資及人文交流的強烈願望，從立法的層面全面推動與中國的交往與經貿合作，是推動中美合作的典範。李勝利表示，2018年天津市進出口商會將繼續做好兩地的貿易、投資和教育、文化的對接活動，做好兩地產業的對接，實質性地推動兩地的區域合作和發展。

州務卿丹尼斯 理查德森在會談時特別強調，俄勒岡州在環境保護、可持續發展方面是有一定的實踐經驗，有豐富的農業、環境和旅游資源。本次的參觀訪問中，看到俄勒岡與天津在高科技、新能源、電動汽車及無人駕駛車輛等人工智能方面有許多合作的機會，希望雙方可以在多領域進行深入的合作。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）