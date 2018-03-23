天津國有企業項目推介代表團訪問俄勒岡

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國姐妹關係理事會邀請，以天津市人民政府參事于秋軍為團長的天津市國有企業項目推介代表團一行23人，於日前抵達本地對俄勒岡州進行友好訪問。

3月16日，代表團成員一行訪問了克拉克瑪斯郡，並在郡政府召開天津市國有企業項目推介會。

于秋軍參事在推介會上介紹了天津市最新的建設與發展，天津市人民政府國有資產監督管理委員會總會計師周滌介紹了天津國有資產企業的相關情況。天津津聯投資控股有限公司，天津泰達投資控股有限公司，天津津融投資服務集團有限公司，天津津誠國有資本投資運營有限公司代表等也先後在會上進行了演講，介紹投資、運營、服務等項目。

俄勒岡州府以及克拉克瑪斯郡府官員，美國木材出口協會代表出席會議，本地木材生產商還著重向天津代表團一行介紹了俄勒岡州木材交錯層壓木材（CLT）先進技術及其相關產品。

俄勒岡州參議院撥款委員會主任Lew Frederick，克拉克瑪斯郡主席Ken Humberston出席會議並且講話，熱烈歡迎來自友好州市姐妹關係的天津客人。表示，代表團一行的來訪對進一步加深俄勒岡與天津的經貿交流起到了積極地推動作用。美國的郡是僅次於州政府的行政機構，能夠在第一線與中國友城的客人進行交流尋求未來經濟合作與發展前景，非常榮幸。

俄勒岡中國姐妹關係委員會執行主席藍進表示，天津經貿代表團的訪問，進一步推進了俄勒岡與中國基層之間的友好往來。在特朗普政府鼓動對華施加高額關稅的環境下，此次交流體現出中美州市民間友好往來的壓艙石的作用，同時反應出基層民眾希望中美貿易關係能夠持續平穩發展的願望。