天津俄勒岡藝術家作品聯展 七月一日起在華人服務中心舉行

（本報記者俄廣才攝影報導）由天津藝術家與俄勒岡中國藝術家協會聯合舉辦、華人服務中心協辦的『天津俄勒岡藝術家作品聯展』，將於7月1日至7月31日在華人服務中心東南區辦事處東樓二樓展廳舉行。

應俄勒岡中國姐妹關係理事會邀請，天津代表團一行將於6月30日抵達波特蘭，對俄勒岡進行了為期一週的友好訪問，期間將出席2017俄勒岡中國國際研討會。此次聯展是本年度國際研討會中俄勒岡與天津姐妹州市之間的一項文化交流活動。

屆時，兩地藝術家共同舉辦藝術作品展，並將進行書畫示範表演及專題演講，歡迎各界書畫藝術愛好者光臨參觀與交流。

7月28日是俄勒岡中國藝術家協會成立十週年紀念日。為了慶祝協會成立十週年，同時感謝長期以來支持協會工作的各界朋友，俄勒岡藝術家協會理事會決定所有參展的繪畫、書法、攝影等藝術作品展覽期間將進行義買，售出部分將按比例捐贈於華人服務中心新辦公大樓的興建項目。

天津公安書畫院院長、著名畫家劉振江；副院長、著名書法家馬魏華，畫家尹寶華、書法家李鵬對本屆聯展給予了大力支持，特別提供作品參加展覽，李鵬先生還將捐贈書法作品進行義賣，收入所得將全部捐贈華人服務中心。

來訪天津藝術家簡介：

繆文傑，1966年生於天津，畢業於清華大學美術學院北宗山水專項研修班，師承山水大家陳少梅先生再傳弟子天津美院教授何延喆。其山水畫設色淡雅，皴法剛硬利落整體溫潤混融線條蒼勁有力。

書法師從啟功先生弟子書法大家陳啟智，其書畫作品多次參加國內外美術大展並獲得獎項。

現任中國美術家協會天津分會會員，中國書法家協會天津分會會員，北京工筆重彩畫會會員，中國人民政治協商會議天津委員會會員。

石愷，當代青年學者、藝術家。生於1968年，畢業於南開大學，

石愷對中國傳統的書法繪畫有近三十年的嚴格學習與創作經歷，在傳統技法的基礎上，不斷地追求創新。將中國古代書法繪畫大師的代表作品放大到巨幅畫面上表現，既保持經典的水墨筆墨效果，又保持畫面的整體造型和結構不變，創作出具有當代對話語境又體現傳統精華的作品。

出版有學術專著《西游記當代解構評析》和作品集《綏猷易變》等，在國內外具有廣泛影響。2005年，石愷創辦了北京漢風藝術中心，2015年創辦了常青藤藝術集團，2016年創辦了紐約漢風藝術中心。

天津俄勒岡藝術家作品聯展時間：7月1日至7月31日，週一至週五早10時至下午4時。地點：華人服務中心東南區辦事處東樓二樓展廳。

開幕式及專題演講擬定於7月1日上午11時30分，歡迎各界僑胞、書畫愛好者屆時光臨。