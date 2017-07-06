天津俄勒岡藝術家作品聯展 七月一日華人服務中心開幕

（本報記者俄廣才攝影報道）由天津藝術家與俄勒岡中國藝術家協會聯合舉辦、美國俄勒岡州華人服務中心協辦的『天津俄勒岡藝術家作品聯展』開幕式，於7月1日在華人服務中心東南區辦事處東樓二樓展廳舉行。

本屆聯展共展出了天津藝術家繆文傑，石凱，天津公安書畫院院長、著名畫家劉振江；副院長、著名書法家馬魏華，畫家尹寶華、書法家李鵬，以及俄勒岡州中國藝術家協會成員的書法、繪畫、攝影等作品六十餘福。

俄勒岡中國姐妹關係委員會執行主席、美國八宇公司總裁、著名社會活動家藍進；俄勒岡州亞太事務委員會委員長、俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪；天津綠松石科技有限公司總裁、天津進出口商會對外聯絡官、天津代表團團長石武；俄勒岡中國藝術家協會會長、著名木偶表演藝術家許正利；俄勒岡華人服務中心行政主任梁永富等嘉賓出席了開幕儀式，並先後致辭對本屆聯展的成功舉辦表示祝賀。

7月28日是俄勒岡中國藝術家協會成立十週年紀念日。為了慶祝該協會成立十週年，同時感謝長期以來支持協會工作的各界朋友，藝術家們將所參展的繪畫、書法、攝影等藝術作品於展出期間進行義展，所得部分將捐贈於華人服務中心新辦公大樓的興建項目。

繆文傑，石凱兩位藝術家應邀在開幕儀式上現場做書畫表演，同時向華人服務中心捐贈了多件他們所撰寫的圖書，以及所創作的字畫等藝術作品參加義賣，或作為該中心的永久性收藏。

天津藝術家李鵬所捐贈的一對玉蘭花雙面扇，於開幕式上被本地華裔藏家梁榮光夫婦以500美金拍得。

『天津俄勒岡藝術家作品聯展』，是本年度國際研討會期間俄勒岡與天津姐妹州市之間的一項文化交流活動。俄勒岡中國姐妹關係理事會，天津進出口商會及天津綠松石科技發展有限公司，華人服務中心，俄勒岡中國藝術家協會等單位為本次文化交流的成功舉辦給予了積極協調並大力支持，為兩地之間未來的友好交流與合作奠定了良好的基礎。

開幕式上，中心主任梁永富為天津市綠松石科技發展公司總裁石武，藝術家李鵬，繆文傑，石凱等頒發了感謝狀，以感謝他們華人服務中心工作的大力支持，以及為兩地之間人文交流與友好合作做出的努力與奉獻。

『天津俄勒岡藝術家作品聯展』時間：7月1日至7月31日，週一至週五早10時至下午4時。地點：3655 SE 35th pl.（SE 35th 夾Powell Blvd）華人服務中心東南區辦事處，行政及診所大樓二樓展廳。

歡迎各界僑胞、書畫愛好者前往觀賞。