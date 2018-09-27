天氣轉涼 全新監獄再次被推作臨時庇護所

（綜合報導）上周四，波特蘭慈善家Jordan Schnitzer和波特蘭市議員的候選人洛雷塔．史密斯（Loretta Smith）聯同本地的商界領袖，再一次呼籲開啟全新的Wapato監獄作為收容露宿者的臨時庇護所。

現任麥縣議員的史密斯在發表講話時指出，寒冷天氣的日子即將到臨，我們必需要盡快為那些正露宿街頭的人士找到一個有瓦遮頭的地方。

本市的大慈善家施尼策爾(Schnitzer)在今年4月，以500萬元從麥縣政府手上購下這座22畝大的物業。施尼策爾隨即邀請市內多家福利機構參觀監獄內的設施，並提交將這座全新的監獄建築改為服務露宿者的建議書。估計每年需要500萬至700萬元的營運費用，但施尼策爾表示至目前為至仍未能找到任何的資助。他又強調，解決露宿者問題，私營機構不可能獨力支撐，一定要有政府的支持才能成功。

施尼策爾又說，如果這計劃未能盡快落實的話，他可能會在10月1日申請清拆許可證，將這座監獄建築重建作工業用途。

麥縣政府發言丹尼斯表示，他們歡迎任何有關的建議書，但至今仍未收過任何的建議。但他表示，施尼策爾口中所說每年要花的數百萬元，他認為這筆金錢如用在位置臨近服務機構的庇護所和住屋單位，將會更有效。丹尼斯說，每年政府提供的臨時床位數字亦不少，在這方面花更多金錢，救回的生命亦會更多。

Wapato監獄一直成為爭議，這座造價2,800萬元的建築自2004年落成後，除了租出作拍攝電影外，從來未作監獄。但每月縣政府都要花費來維護這座建築物，但由於州民公投限制所收地稅的用途後，大大縮減了可用在監獄的費用。在波特蘭市露宿者問題日趨嚴重的情況下，多方要求將這座監獄用作露宿者收容所。但據縣政府在2016年的估計，要花最少95.3萬多才能將監獄改作收容所，然後每月另加13.6萬元的費用，這些數字仍未加入營運費和工資在內。

麥縣終於在今年通過將監獄出售套現，當時只有洛雷塔．史密斯一人反對，11月參選競逐市議員的史密斯，一直支持將監獄改為露宿者的收容所。

至於她的對手Jo Ann Hardesty 則表示認同縣政府的決定，因為這座建築位置偏遠，離所有的服務機構太遠。對私人機構自願加入解決這嚴重的社會問題，Jo Ann表示敬佩但她認為，如果這些機構能與政府合作，建造更多的廉租單位，而不是在偏遠地方發展另一個露宿營，這樣會更好。

施尼策爾表示：當我們要為這樣大規模的社會問題找出解決方法時，我的看法是先要有夢想，然後才回到實際情況。他說這是一個社區的問題，影響著各個鄰里，這不是一個政府的問題。