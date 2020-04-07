天氣太好了　想出外吸吸新鮮空氣 但公園和康樂設施都關了　連海灘都禁遊人



每年這春和日麗的天氣都是人們前往海灘，去遠足，遊山玩水的好季節。特別是在居家令期間，悶在家中，不少民眾都心想到戶外公園、森林或海灘走走，應該問題不太吧！

但至3月23日開始，俄勒岡州所有戶外娛樂活動差不多已關閉，包括國家森林、州立公園和大多數國家公園等，因為新冠病毒大流行，各部門為配合俄勒岡州凱特·布朗州長的居家令，避免人群聚集而做了的決定。

很多市民對這決定不太認同，大都認為戶外空間開放，不正是對抗病毒嗎？為什麽要實行這些嚴峻的措施呢？

在州長頒下居家令和六呎的社交距離後，公園康樂處表示他們已清楚看到不少在公園內的民眾都不能遵守州長要求的社交距離。

起初，公共衛生官員仍建議人們外出遠足，保持身體健康，只要人們保持建議的六呎社交距離，就不會有問題。但是隨著學校春假開始，在公園裡保持社交距離是困難的，因人太多。如海灘和小鎮上的遊客蜂擁而至，震驚了當地居民。沿海城鎮的官員更要勸告遊客離開，關閉當地的露營地，關閉旅館和短期住宿，並著全遊客24小時內回家。還怕人多感染也多，令到郊區較小型的醫療系統承受不了。

另外一個郊遊熱門地點~哥倫比亞河峽谷，一直是波特蘭地區最受歡迎的度假勝地。在這疫情期間，峽谷內多條步行徑也同樣擠滿了遠足者，瀑布觀點的停車場常泊滿，汽車排在哥倫比亞河的公路旁。美國森林局也在上星期宣佈所有哥倫比亞河峽谷的景點、步行徑、瀑布和公園全部關閉不對外開方，直至另行通告為止。國家森林局發言人表示，這是一個協助衛生局控制疫情傳播的臨時措施。

到今天（6日），已踏入居家令的第三周，海邊城（Seaside）的警察局也宣佈關閉所有海邊城的海灘，他們說，不論你是當地居民或是外地遊客，一律禁止踏足沙灘。官員們也再次提醒民眾，居家令的意思是命令你留在家中，非必要不要外出！

但根據利用來自民眾手機的數據來分析和監察全國疫情發展的數據科學家表示，仍有部份的俄勒岡州的州民不遵守居家令。

這些流動數據不會透露個人資料，但可以按州、甚至是縣來分析人的流動性，用來協助衛生局官員了解政府頒下的命令是否有效。

根據分析，俄勒岡州的州民流動率與2019年比較下跌近91%。而在3月23日州長頒下居家令後，到餐館、商場和電影院的州民大幅減少，按谷哥（Google）的數據分析有以下結果：

－ 零售和康樂的活動下降了51%

－ 到公園和沙灘的民眾下降了22%

－ 乘坐巴士和輕鐵的乘客下降了47%

另外，有一家數據公司更推出社交距離計分表，根據本州民眾出行的距離和到餐館、商店的下降幅度來計算，俄勒岡州整體得分只有D。本州不同縣城的得分差亦很大，有不少縣城得分只有F，至於最多人口的麥魯瑪縣則有B，頗高分。

這結果，與專家日前指社交距離在俄勒岡州有成效相符，希望州民再繼續緊守。

今天WinCo超市傳來消息，兩名在Tigard 分店和一名在Oregon City 分店的員工確診，目前員工已進行隔離，兩家超市都已進行了徹底的深層清潔，並每天都會加強清潔的次數，確保大眾安全。

4月6日衛生局公佈有關新冠疫情的數字：新確診者64人，2人死亡。總確診人數1132，總死亡人數29。