大華超級市場 Oregon新分店即將開幕

（工商報導）自1984年大華超級市場在Orange County創立的第一家店起，目前已經有45家店遍佈美國的東西海岸，均得到了當地居民的普遍好評。大華超級市場30多年一路走來，能夠持續不懈地成長，穩坐美國亞洲食品市場龍頭寶座。如今，大華已經由傳統的單一食品超市，發展為今天多元化的大型企業。

就在這個炎炎夏日，為了滿足當地城市民眾多年的需求，大華超市即將走進俄勒岡州Beaverton（比弗頓）市，開設波特蘭地區的第一家分店。新店位於8155 SW Hall Blvd, Beaverton, OR 97008. 新店面積約40,000平方呎，寬敞乾淨的購物環境、琳瑯滿目的上架商品、多元化的特色美食，是大華超市為鄰近顧客提供的一個既舒適，又方便的優質購物地點。

大華超市的發展方向均以消費者的喜好為取向，亦即是秉持著「顧客至上」的原則為前提，提供親切而迅速的服務、多元且完整的商品線、以及一直保 持具有競爭力的價格給所有顧客們。並使用科技尖端的商業系統，以期成為頂級且具全方位整合性的亞洲超市代表。希冀成為每位顧客購物的好鄰居，生活上的好夥伴。大華超級市場正不斷努力，實踐我們為您許下的承諾：提供新鮮、美味及多元化的優質產品。

大華超市Beaverton新店的裝修工程現已完竣，貨品全面上架，已準備就緒，新張期間更有多項大優惠提供給廣大顧客，敬請蒞臨參觀選購。開幕當天，前200名顧客將會獲贈精美禮品，顧客們可以盡情感受開幕現場的熱烈氣氛（獎品數量有限，送完為止，有條件限制）。

同時，大華超級市場Beaverton店現聘各部門員工，包括︰收銀員、雜貨部、菜部、魚部、肉部、熟食部、麵包部、收貨員、雜工等。上述職位，起薪點因應個人資歷提升，公司更提供醫療保險及401 (K) 計劃。假若您對零售業充滿熱誠、有團隊精神、刻苦耐勞、積極盡責及主動有禮貌，請電201-699- 8935 or email ： *protected email* (Young) 洽。

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Beaverton分店地址：8155 SW Hall Blvd, Beaverton, OR 97008。