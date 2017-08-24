大華超級市場進軍俄勒岡州　比弗頓分店隆重開幕 大批顧客於早上七時開始聚集店前　要成為本地首批大華顧客

（本報實習記者王倩韞攝影）本地華人期待已久，位於比弗頓市的「大華超級市場」場終於於本周三正式開業了。「大華超級市場」在加州擁有超過40家分店，這是首次進駐俄勒岡州大波特蘭地區的比弗頓市。新店處於比市的交通要道Hall 大道，佔地面積40,000呎，是區內最大型，最理想的亞洲超市。

周三開業當天，民眾已急不及待要進入這家渴望多時的超市選購。雖說是在9時正式開店，但不少顧客一早就在店外等後，排第一位的太太說，她7時半已到就吸引了大批民眾前來。波特蘭居民黃女士表示，「大華」開業，在這邊的華人已經期待很久了，所以今天早上我們一早就推著兩個孩子，早早就來了。想要先睹為快。」

「大華超級市場」為了酬謝顧客的愛戴，在開張期間，頭兩百位顧客均獲贈送精美禮品包。

開幕儀式在早上9時半開始，來自加州大華的總經理李宗輝，比弗頓市長丹尼多伊爾及大都會局主席Tom Hughes 一同主持了剪綵儀式。

比弗頓市長丹尼多伊爾（Denny Doyle）應邀出席本次開幕儀式，並為大華超市市場剪綵。市長丹尼表示，比弗頓市是一個擁有多元文化的社區，大華超市的開張會進一步豐富本社區在食品方面的多元化。我相信大華超市會在未來為我們的社區提供更多便捷的商品和服務。」市長更表示，希望『大華』今後能成為比弗頓市政府的伙伴，向比弗頓市的多元文化社區提供服務。

一直有協助比弗頓「大華超市」工程的比弗頓市社區發展部門的商業發展經理 Bill Berg 表示，在參觀完「大華超市」後表示，「大華」並不是一間普通的超市，也不單是屬於亞洲人的超市，他驚嘆店內豐富且品種繁多的貨品，及提供各式各樣的熟食檔，能照到不同顧客的不同需要，當他親眼目睹店內擠擁的人群時，他也親身感受到大華99的威力（受歡迎程度）。

波特蘭居民Huntash夫婦說，「我們2年前從舊金山搬來這裡，我們早就聽說波特蘭要開大華超市，所以我們幾乎是等了整整一年。因為大華是我們以前在舊金山時最喜愛的華人超市。」

不到10點左右，超市內就已經被市民堵得水洩不通。收銀處都大排場龍。其中一名收營員說，「我們都沒有想到會有這麼多顧客光顧，謝謝大家喜歡我們的超市。我們也會竭盡全力做到最好。」

大華超市其中一個最大的特點，出售的東西全都是新鮮並且便宜。

『大華』新張優惠多，比弗頓分店新開張期間推出雙重抵用券優惠活動。凡在比弗頓新店購物滿20元的消費，即可獲得一張1元抵用券。於週一到週五購物滿60元或以上，週六或週日購物滿80元以上，每20元的消費，即可獲贈兩張1元抵用券。多買多送，以單一收據為限。

住在東南82街的李婆婆說，「這裡的水果蔬菜種類很多，而且價格也相對便宜。最重要的是，所有的食材都非常新鮮。她表示她以後每週都會光顧。」

喜歡食海鮮但怕處理起來麻煩的朋友們要留意，大華超市提供免費清理，清蒸以及油炸海鮮的服務。

大華超市海鮮區每日均有的魚類，活蚌，鮮蝦，螃蟹等新鮮運到。並且還售有難見的黃鱔，鰻魚，鮑魚，小龍蝦等華人喜愛的海鮮。

超市內乾淨整潔，產品分類整齊豐富，美食區域更是提供廣式茶點、滷味等中餐，還有日式拉麵、美味粥點、粉麵奶茶以及飯後甜點等。

大華超市內設有做飽點蛋糕的專屬廚房，天天有新鮮出爐的麵包、精緻甜點和蛋糕，更接受顧客預定結婚蛋糕和生日蛋糕。

帶著孩子來的蘇女士說，「孩子們都吃的很開心，這裡價格實惠，選擇多，最主要的是味道很好，以後不想煮飯，我會帶孩子老公來這裡吃飯。」

99大華超級市場的副總裁Teddy Chow表示，「我們和大華超級市場一起一步一步地走。我們在意我們的客戶服務，在意貨品的種類，我們的品質，還有我們購物的環境。」

99大華超級市場地址為8155 SW Hall Blvd, Beaverton, OR 97008。