大波特蘭華文學校聯誼會舉辦教學分享與感恩餐會

（社團來稿）大波特蘭華文學校聯誼會于十一月十日在黃上皇海鮮餐廳慶祝2018感恩節「教學分享」 和 「感恩敬師餐會」兩項活動。

顧問高梅玲接洽場地， 擬定菜單， 財務長黃莉君製作名冊，安排座位， 各校校長紛紛支援下順利舉行， 沿用去年獲得熱烈回饋的辦理方式：先研習、分享再聚餐， 這次的教學分享共有四名老師。

黃雅倩老師 – 環保教育，勿浪費食物

慈濟人文學校響應波特蘭都會政府的外展計劃， 強調節約食物的重要性。全美百分之四十的食物還沒有吃就被丟棄， 而有不少的人卻沒有足夠的食物可以吃， 如何解決食物被丟棄的可能， 我們就要訓練學生計畫購買， 控制吃的數量， 管理剩餘的食物， 智慧的儲存食物， 了解冰箱裡食物的擺放位置， 減少食物腐敗地智慧處理，生活實踐的方式給學生一本學習護照，習得設計出一個自己飲食菜單， 不僅讓學生發揮想像，創造美味佳餚， 也達到不浪費食物的目的。

林芷筠老師分享的主題是:歡喜學茶道， 強調生活倫理， 品德道德教育， 介紹茶道的流程， 從淨、靜、敬、境，（乾淨、寧靜、尊敬、情境）四境氛圍中，用心鏡反觀自性，體會靜思之美， 跟老師們介紹對茶器的認識，擺茶器皿的位置，茶的種類， 泡茶的要素， 林芷筠老師不僅對茶道頗有專研， 對於借來的教室更是精心布置成，一個讓學生沉浸其中學習茶道的空間，實屬難得。

陸璋老師分享的主題是文化設計活動， 有趣的文化活動可以增加學習語言的樂趣，配合萬聖節讓骷髏動起來， 摺紙南瓜吹出來的樂趣， 到我們中文學校對學生有求必應的服務態度， 利用暑期師資培訓系的創意手指謠， 展示學生學習成果， 在課堂上西遊記的教學分享， 七年級班的成語辨識能力， 利用字卡加深印象，將自己做好的投影片及翻譯好的影片利用Google Drive 跟老師們分享，

簡信華老師 – 前在Hope Chinese Charter School任教，負責5到6歲兒童的幼兒教育。學校是沉浸式教學有科學觀察的課程， 使用秋葉擺成的藝術品， 透漏她的教學技巧， 如何掌握教室秩序， 做出有條理的作品。

西雅圖華僑文教服務中心陳敏永主任，蒞臨致詞及頒發五位得獎的老師和校長們， 服務滿五年的有波特蘭中文學校邢台睿老師，慈濟人文學校的黃瑞金校長， 黃靜妍老師，美西溫哥華中文學校李靜娟， 服務滿二十年的是雨津中文學校黃蓁蓁校長。

大波特蘭華文學校聯誼會創辦人劉政賢， 遠從西雅圖下來協助和頒發禮卷給四位分享交流的老師們， 顧問高梅玲特地為今年的感恩餐會訂製美味可口的水果蛋糕，大家替十一月份的壽星高歌生日快樂!

隨即餐廳開始端上美味的佳餚， 老師們在愉快的交流切磋下， 圓滿結束。