大波特蘭華文學校聯誼會舉辦「教學分享暨感恩敬師餐會」



（社團來稿）大波特蘭華文學校聯誼會在感恩節前，為感謝老師們傳播中華文化的辛勞，達到教學資源共享的目標， 針對現在教學新趨勢，老師們把他們最精彩的教學內容跟大家分享，借此互相腦力激盪，創新教學， 於十一月四日假波特蘭黃上皇海鮮酒家舉行「教學分享暨感恩敬師餐會」。前置作業由顧問高梅玲接洽場地，擬定菜單；財務黃莉君製作名冊， 安排座位。在各校校長支援之下，順利揭幕。

教學分享由會長陸璋主持， 首先由最資深的丘育燕老師開場， 丘老師曾在多所中文學校教書， 最後從國際學校退休， 把學前兒童的教學方式跟老師們分享。接著由雨津中文學校徐翠華老師談零起點的教學， 採用很多生動的紙本故事書設計， 以及字卡的配合。砵崙中文學校的譚超嫻老師分享她二十多年的教書經驗談。慈濟的黃瑞金校長則展示萬聖節環保概念， 學生們在舞台上展現設計的環保服裝非常有趣和極具創意。在Hope Chinese Charter School教書的簡信華老師， 把教學活潑的特長表露無遺， 分享的五個活動， 大小聲捉迷藏、字海找詞、大風吹、句子接龍、買東西， 給老師們印象深刻。廖芳萍老師教書三十多年， 教大家如何帶高中生， 講述她在Lincoln High School教中文幫助學生的情形。 黃芬芳老師則教大家如何使用僑委會的網頁，Moodle教室， 如何在華文網上再進修上課。畢慧儀老師在Hosford M. S.教書， 舉例六七年級社會課名人代言自傳–利用蘋果電腦應用程式，學生配音模仿名人敘述自己生平的有趣課程。由於時間的關係， 谷心中文學校教書的陸璋老師只好用腳踏實地學生表演影片及踩踩踩帶動跳結束！

分享結束後由顧問劉政賢主持， 歡迎遠道從西雅圖華僑文教服務中心的陳敏永主任致詞， 他特別宣揚華人自古尊師重道的價值觀念， 在教師節後感恩節前特來誌慶。

陳主任代表處長姚金祥頒發禮物卡給八位分享教學的老師們， 老師們都很驚喜! 接著邀請從創辦迄今六年來每次都出席並贊助的前僑務委員張奇威致詞， 帶著他的祝福， 我們再次公布任教滿二十年的獲獎老師黃芬芳師， 即使在8/23 FASCA的場合， 曾表揚過， 但是在眾多老師面前表揚是給老師的一種肯定。餐會前陳敏永主任代表僑務委員長吳新興頒發僑務顧問證書和感謝狀給熱心服務的大波特蘭聯誼會創辦人前西雅圖華文學校校長和西北區聯誼會會長劉政賢。老師們齊聚拍照， 並享用豐富的菜餚; 活動在老師們互相切磋交流中圓滿結束。