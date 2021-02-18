大波特蘭華文學校聯誼會舉辦〈雲端漢字文化活動〉
（社團來稿）疫情期間大波特蘭地區學習不中斷！為慶祝春節，去年十二月在大波特蘭華文學校聯誼會年終會議中，各校開始討論籌畫精華影片、展現各校華文教學的風采、藉此提升學習華語的動力、如何在這個缺乏面對面社交活動的情況與同學們互動、怎麼樣才能有個安全距離的春節。
因此第一次〈雲端漢字文化活動〉構想推出，呈交作品截止日期訂在一月終，經老師同學們以及家長的努力，產生出四十多件作品，評審委員一一審核以後，為了讓參加的作品都有機會被欣賞，有的聲音字幕等都需要重新編排，有的影片時間太短改採用串連方式，特此感謝各中文學校不厭其煩的修改。
聯誼會第一次辦理這麼大型的網路活動，彩排一共兩次，一次用Webex，一次用Zoom，希望每個節目不要出錯。節奏的安排、音效的處理、致詞者的排練、以及正式活動當日所有校長以及負責人, 都提早一個小時進入，僑教中心負責Webex的測試，以及會場秩序的管理，減輕聯誼會的負擔。
對大波特蘭地區而言，WebEx是一個陌生的平台，可能是頻寬受限；最高峰據說有180+在線，很多家庭的小孩不只一個，加上大人，同時在線的人數應該不止500人呢！所以如何讓網速不成問題，是我們未來辦活動需要克服的方向。
〈雲端漢字文化活動〉舉辦時間剛好是農曆大年初二， 亦是情人節，西雅圖辦事處處長甄國清以及僑教中心主任吳曉竹，親自到場祝賀致詞，並帶來賀禮。七件由評審委員選出的最牛作品，在僑委會贊助下將獲得禮金，其他參賽的學生們也都將收到小紅包。還有，感謝全美華文學校聯合總會前任以及現任會長，到場觀禮，以及中文學校的學生家長與親朋好友，共襄盛舉！熱鬧非凡！看到最後，觀眾們仍覺得意猶未盡！
大波特蘭華文學校聯誼會在此向所有參與此次活動者致謝，並期望聯誼會活動牛年辦得順順利利!