大波特蘭的3縣城風險級別有可能降級 餐館酒吧有機會在下周開放堂食
（本報綜述）下星期二又到州政府定期更新各縣城風險級別的時候，三縣城（麥魯瑪縣、華盛盹縣和卡加瑪士縣）極有可能會降一級至「高風險級別」，到時餐館酒吧有可能會允許提供有限度的堂食服務。
「高風險級別」的準則是，縣內的新冠確診個案必需要是每10萬人有少過200病例，同時陽性檢測率必需是在10%以下。目前，華盛頓縣已達到「高風險級別」的水平，至於卡加瑪士和麥魯瑪縣，雖仍在最高的「極高風險級別」水平，但兩縣距離降級的標準就只差一點點。
如三縣城均降級到「高風險級別」，這對極盡艱辛的餐館酒吧業來說，絕對是一個好消息。在「高風險級別」下，餐館可作有限度的堂食，就算人數有限，業界表示，這對生意仍有極大的幫助。
有餐館老板興奮的表示，已準備好隨時重開堂食；另有老板則表示最好能等一星期才開，因為清潔消毒，甚至請回員工都要時間。目前，請人工作是非常困難的，政府一直在讓活一大班失業者，令到勞工階層找工作的意欲大減。
另有餐館老板表示，感到政府不會這樣容易就讓餐館重開的，還是看一下有甚麼新規例來規限餐館的運作。
周二政府就會更新全州各縣城的風險級別，如果大波特蘭地區的三縣城真的被降級，估計餐館酒吧就可望在周五重開。
今天（7日）的新增確診病例有393宗，死亡有4人。其中麥魯瑪縣有63宗、華盛頓縣有51宗、馬里恩縣41宗、卡加瑪士縣28宗。