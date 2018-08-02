大波特蘭地區99個Zip區第二季的房屋銷售量　97229勝出

（本報綜述）日前，有本地媒體公佈大波特蘭地區99個Zip區中，在本年第二季內售出最多房屋的25個區。根據區域樓盤名單服務機構（Regional Multiple Listing Service，RMLS）的資料，在2018年的第二個季度，在這99個Zip 區中，售出的房屋總數為8,532個單位，與去年同期比較，上升了6.7%。
報導指，RMLS按每日登記的資料，得出的結果則有不同。至今年六月底，一共有14,546個成交個案，與去年比較，下調了2.2%。
在西區97229 Zip 區更是在過去三年的第二季度穩座房屋銷售量最多的榜首；而今年第二季的首四位的zip 區與2016年同期的保持不變。
在最高房屋銷售量的首25個zip 區中，只有44%是在波特蘭市的範圍內，其餘都是分佈在近郊地區，例如由Happy Valley 至Hillsboro 及由Lake Oswego 至Gresham 等。
大波特蘭地區房屋銷售最高的首25個zip區：
- 97229 Forest Heights/Bethany/Cedar Mill 售出房屋：414
- 97045 Oregon City/Happy Valley 售出房屋：263
- 97206 Foster/Powell 售出房屋：254
- 97007 Beaverton Aloha 售出房屋：248
- 97219 Multnomah Village售出房屋：235
- 97224 Tigard/King City 售出房屋：227
- 97213 Hillsboro 售出房屋：214
- 97217 Abor Lodge/Kenton 售出房屋：203
- 97223 Tigard/Metzger 97223 售出房屋：192
- 97068 West Linn/Lake Oswego 售出房屋：191
- 97080 Gresham 售出房屋：184
- 97124 Hillsboro/Rockcreek 售出房屋：183
- 97202 Sellwood/Eastmoreland 售出房屋：170
- 97034 Lake Oswego 售出房屋：166
- 97035 Lake Oswego 售出房屋：161
- 97211 Piedmont/Concordia 售出房屋：161
- 97006 Beaverton Aloha 售出房屋：160
- 97140 Sherwood 售出房屋：154
- 97070 Wilsonville 售出房屋：153
- 97230 Hacelwood/Fairwood 售出房屋：152
- 97086 Happy Valley 售出房屋：150
- 97203 St. John 售出房屋：150
- 97213 North Tabor/Hollywood 售出房屋：141
- 97132 Newberg 售出房屋： 137
- 97003 Beaverton Aloha 售出房屋：133