大波特蘭地區99個Zip區第二季的房屋銷售量　97229勝出

（本報綜述）日前，有本地媒體公佈大波特蘭地區99個Zip區中，在本年第二季內售出最多房屋的25個區。根據區域樓盤名單服務機構（Regional Multiple Listing Service，RMLS）的資料，在2018年的第二個季度，在這99個Zip 區中，售出的房屋總數為8,532個單位，與去年同期比較，上升了6.7%。

報導指，RMLS按每日登記的資料，得出的結果則有不同。至今年六月底，一共有14,546個成交個案，與去年比較，下調了2.2%。

在西區97229 Zip 區更是在過去三年的第二季度穩座房屋銷售量最多的榜首；而今年第二季的首四位的zip 區與2016年同期的保持不變。

在最高房屋銷售量的首25個zip 區中，只有44%是在波特蘭市的範圍內，其餘都是分佈在近郊地區，例如由Happy Valley 至Hillsboro 及由Lake Oswego 至Gresham 等。

大波特蘭地區房屋銷售最高的首25個zip區：