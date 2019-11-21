大波特蘭地區車禍頻發 開車要特別留心

（本報綜述）來自麥魯瑪縣警長辦公室的消息，11月19日星期二早上，在伍德村(Wood Village)的84號州際公路東行線發生致命事故，一輛自卸卡車司機被撞死。

警長辦公室稱，車禍發生時，司機被拋出車外，卡車逼停在公路邊。而另一輛事故車輛與卡車相撞後翻車。

此起撞車事故發生在州際公路東行線的東北第238大道出口，是星期二早上84號高速公路上的第二起致命交通事故。數小時前，在波特蘭東北第79大道的84號州際公路東行線已經有一人因撞車而死亡。 84號公路在星期二一度關閉，直致當天下午2點15分左右才重新開放。

正所謂多事之秋禍不單行。在周一，一名行人也在波特蘭東伯恩賽德街(East Burnside Street)的一次撞車事故中喪生。

更慘的是，同樣是在周一，Yamhill縣發生的交通事故中，三人死亡，包括一名女童。

俄勒岡州警察說，星期一上午11:50左右，一輛大眾帕薩特(Volkswagen Passat)汽車越過南行車道並撞到了北行的雪佛蘭·克魯茲(Chevy Cruz)。

警方稱，雪佛蘭的69歲司機和70歲乘客都當場死亡，他們都是西林的居民。大眾汽車裡有33歲的男司機，兩名女孩，一名28歲男子。四人都被緊急送到醫院，但其中一名女童在醫院死亡。

誠然，大波特蘭地區近些天交通事故頻發。本報記者在周二下午5點半發現從PCC至Happy Valley的82街路段也險象環生。可能處於下班高峰期，路上車輛非常擁擠，但車流急促，甚至有點互不相讓。同向而行的路線偶爾有車輛冒險穿插，內街路口也有車輛不顧過往車就直接橫跨過中間線。更嚇人的時，稍不留神就會有穿著不反光衣服的行人從公路的一邊快速跑到另一邊，路過車輛不得不急促剎車。頓時喇叭聲四起，氣氛緊張。

呼籲波特蘭的廣大華人朋友無論駕車還是步行，在公路上一定要注意安全，特別小心，寧慢一小時，莫搶一分鐘。