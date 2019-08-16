大波特蘭地區排名前十的公立學校新鮮出爐

（本報綜述）根據Niche顧問公司對大波特蘭地區公立學校的最新排名研究，來自比弗頓的科學與技術學校(School of Science & Technology)登頂，成為本地區最好的公立學校。 Niche作為一個專門研究全國K-12學校和學院的網站，本年度的最新排名對家長們具有很高的參考價值。
根據Niche的說法，排名包括全美94,474所公立學校，結合了當前學生，家長和校友的評論等用戶意見，分析了校園生活，課外活動，體育，才藝，和特殊需求節目以及學生/教師/課程等因素。
在大波特蘭地區內，科學技術學校獲得了Niche的A +成績，理由是在州考試成績，SAT / ACT成績，和畢業率都比較高，以及學生與教師的比例也恰當，為25比1。
不過，由於預算不足，該學校在下一學年要與健康與科學學院(Health & Science School)合併，新合併的學校仍然位於NW Walker Road的同一地點。
本次大波特蘭地區前十名最好的學校排名中，比弗頓有四間學校榜上有名。來看看你的孩子所在的學校是否榜上有名。
- School of Science & Technology
地址：18640 NW Walker Rd, Beaverton, OR 97006
- Lake Oswego Senior High School
地址：2501 Country Club Rd, Lake Oswego, OR 97034
- Lakeridge High School
地址：1235 Overlook Dr, Lake Oswego, OR 97034
- West Linn High School
地址：5464 W A St, West Linn, OR 97068
- International School of Beaverton
地址：17770 SW Blanton St, Aloha, OR 97007
- Riverdale High School
地址：9727 SW Terwilliger Blvd, Portland, OR 97219
- Westview High School
地址：4200 NW 185th Ave, Portland, OR 97229
- Sunset High School
地址：13840 NW Cornell Rd, Portland, OR 97229
- Wilsonville High School
地址：6800 SW Wilsonville Rd, Wilsonville, OR 97070
- Lincoln High School
地址：1600 SW Salmon St, Portland, OR 97205
另外，在全國範圍內，弗吉尼亞州(Virginia)亞歷山大市(Alexandria)的托馬斯杰斐遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science & Technology)位居榜首，是全美最好的公立學校。