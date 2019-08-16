大波特蘭地區排名前十的公立學校新鮮出爐

（本報綜述）根據Niche顧問公司對大波特蘭地區公立學校的最新排名研究，來自比弗頓的科學與技術學校(School of Science & Technology)登頂，成為本地區最好的公立學校。 Niche作為一個專門研究全國K-12學校和學院的網站，本年度的最新排名對家長們具有很高的參考價值。

根據Niche的說法，排名包括全美94,474所公立學校，結合了當前學生，家長和校友的評論等用戶意見，分析了校園生活，課外活動，體育，才藝，和特殊需求節目以及學生/教師/課程等因素。

在大波特蘭地區內，科學技術學校獲得了Niche的A +成績，理由是在州考試成績，SAT / ACT成績，和畢業率都比較高，以及學生與教師的比例也恰當，為25比1。

不過，由於預算不足，該學校在下一學年要與健康與科學學院(Health & Science School)合併，新合併的學校仍然位於NW Walker Road的同一地點。

本次大波特蘭地區前十名最好的學校排名中，比弗頓有四間學校榜上有名。來看看你的孩子所在的學校是否榜上有名。

School of Science & Technology

地址：18640 NW Walker Rd, Beaverton, OR 97006

Lake Oswego Senior High School

地址：2501 Country Club Rd, Lake Oswego, OR 97034

Lakeridge High School

地址：1235 Overlook Dr, Lake Oswego, OR 97034

West Linn High School

地址：5464 W A St, West Linn, OR 97068

International School of Beaverton

地址：17770 SW Blanton St, Aloha, OR 97007

Riverdale High School

地址：9727 SW Terwilliger Blvd, Portland, OR 97219

Westview High School

地址：4200 NW 185th Ave, Portland, OR 97229

Sunset High School

地址：13840 NW Cornell Rd, Portland, OR 97229

Wilsonville High School

地址：6800 SW Wilsonville Rd, Wilsonville, OR 97070

Lincoln High School

地址：1600 SW Salmon St, Portland, OR 97205

另外，在全國範圍內，弗吉尼亞州(Virginia)亞歷山大市(Alexandria)的托馬斯杰斐遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science & Technology)位居榜首，是全美最好的公立學校。