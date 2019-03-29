大波特蘭地區房價升幅　六年來最低

（本報綜述）大波特蘭地區的房價不斷有升，根據最新的一份報告，升幅已放緩，在今年的一月份，升幅更是2012年以來最低。

根據史坦普/凱斯席勒公佈的房價指數，一月份波特蘭地區的房價與一年前比較上升料3.3%，這比全國數字4.6%為低。

全美房價增幅的城市以拉斯維加斯的10.5%為首，跟著是鳳凰城的7.5%和明尼阿波利斯（Minneapolis）城的5.1%。在史坦普/凱斯席勒房價指數內的20個房價有增的城市中，全部的升幅都較一年前的細。

報告指出，全美的房價升速普遍都下降了，但對一些之前房價升幅超過10%的城市，包括波特蘭、西雅圖及三藩市等，降幅更太。隨著房價不斷飆升，這些城市房價的水平，已令市民難以負擔，主要原因是薪金的漲幅遠不及房價。加上2018年內按揭利率上升亦減低民眾購房的能力，在這情況下，買家唯有將房價調低，以求早日買出。

根據業內人士的研究，美國西北區的房地產市場的傳統是，按揭利率主導買家的購房意欲。由美國政府贊助的住屋抵押貸款融資機構房地美表示，上周，30年期的按揭利率已回落至4.28%。

目前，波特蘭市的房價較2008年房地產泡沫高峰期還要高出24%，及與房產市場陷入谷底時比較高出79%。一月份，大波特蘭地區的平均房價是$384,900；但到二月份，平均房價已升到$399,900。