大波特蘭地區急難救助協會成立 廖懷澤被委任為僑務委員

（本報訊）大波特蘭地區急難救助協會於周日正式成立，目的是讓外遊的台灣人士，當遇到急難或需協助時，可隨時獲得幫助。

上周日上午11：30，成立會在五味館舉行，西雅圖文教中心陳敏永主任特驅車前來參加，大會由僑務委員林國楨主持，其他出席的團體包括台灣同鄉會、波特蘭慈濟等。

陳敏永主任還在會上宣佈，本地區華人社工廖懷澤獲橋務委員長吳敦義委任為僑務促進委員，任期兩年。陳主任特別向廖懷澤頒發委任證。

有鑒於近年來台灣人出國旅遊、渡假、打工、留學、工作經商、移民等機會日益增多，在國外遇到急難或其他需要關懷協助之處也隨之增加，海外僑界對於海外遇有急難時， 向來均熱心提供關懷與協助，使國人倍感温馨，為將此一力量進行整合，僑務委員會鼓勵海外各地僑界成立「急難救助協會」。

目前全球各大城市已有86個急難救助組織。 如欲查詢各地僑界急難救助協會(組織)相關連絡資訊及簡介，可至外交部領事事務局網站查詢及下載「駐外館處緊急聯絡電話暨通訊錄查詢」或「旅外救助指南APP」等相關內容。 (網址：https://www.boca.gov.tw/np-49-1.html)，網頁資訊：https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=3185&pid=441910。