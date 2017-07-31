大波特蘭地區將考慮設道路收費解決路面嚴重塞車問題

（本報綜述）俄勒岡州政府正為205 及5號公路收費建議進行研究，最快會於2019年待研究完成後，及獲聯邦政府批准後，才能落實。這是本州立法會在2017年通過的數億元運輸項目題案的其中之一項。

這題案要求州運輸部門在明年二月底前向立法會報告有關擴闊由Stafford 路至George Abernethy 橋之間的一段205公路及防地震工程的費用。雖然是州政府的要求，但州府卻未有打算撥款資助這些工程，而早前建議分十年撥款82億元施行205公路的工程，最後亦被削減到53億元。

州立法會亦要求州運輸部門在2018年底向聯邦公路管理局遞交一份有關道路收費的建議書，受影響的路段是由205及5號公路在Tualatin的交匯處北至哥倫比亞河的一段，其中205公路有20英哩和5號公路有25英哩將成為收費的路段。這只需要聯邦公路管理局批准就可正式實施，無需經全民投票來決定。

州運輸部門將成立一小組，向該部門提供何謂「價值定價」（value pricing），為在不同日子不同時間使用道路定出合理的收費。建議中包括有繁忙時間收費，設立快速付款通道等，目的就是要減低塞車的情況。

俄勒岡州早在20多年前已批准設立道路收費，但一直未能妥協，今次重提，有議員擔心能否在18個月內完成報告。有議員指出，以目前本州公路愈來愈擠塞的情況下，大家都不應再在收費是否能解決問題的議題上浪費討論時間，最重要的是要獲得到聯邦政府盡快批出。按聯邦的規例，有不少州際公路是不能收取路費的，除非地方政府能證明沒有收費的資助，就不能維修及改善公路。

州立法會的議員們對道路收費都持有不同的意見，有議員指出收費和擴建205都是最後的對策，以目前波特蘭市的人口增長速度來說，塞車的問題已愈見嚴重，要解決這問題，總不能再建高速路。根據多個州的發展經驗，多建公路就帶來更多汽車在路面行走，而最終有效的解決路面擠塞方法，就是要鼓勵民眾使用不同的公共交通工具。

有議員說，任何增加州民負擔的建議都令人煩惱。另有議員則指，要應對本州的交通情況，目前就像站在十字路口上，要決定選擇那一條路繼續，最好還是要作多方的探討。

雖然州政府沒有撥款的預算，但早前通過的全新州運輸法案要求州運輸部門在明年二月前必需遞交205公路主要工程的估價書，其中包括：

－ 跨越威拉米堤河（Willamette River）並連接West Linn和俄勒岡市的橋樑，始建於1970年，在205公路建成之前，205公路是在1982建成。州運輸局在去年12月曾兩次向聯邦政府申請1.22億元資助修橋，但未獲批准。

－ 改善由Powell 街至84公路交匯點的一段205公路的擠塞情況，增設交通管制燈號。

－ 重新改道玫瑰體育館（Rose Quarter）外的5號和84號公路的交匯處，及217公路的一些輔助道路。