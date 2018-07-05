大波特蘭地區出現一宗確診麻疹個案

（本報訊）根據麥魯瑪縣周一發出的新聞稿，在上周本市出現一宗確診麻疹個案，並正與相關的診所追蹤並聯絡500名有關的接觸者。衛生部的傳染病服務團隊亦密切留意近40名曾暴露於病毒中的人士，而他們是未有接種過麻疹疫苗的。至目前，衛生部未有發現任何與麻疹病徵相符的個案。

麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣 中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

衛生部官員表示，自從推行在兒童時代開始接種麻疹疫苗後，麻疹在美國是少見的病例，有的都是由外地輸入的個案。

衛生部證實，在6月27日，一名市民到急症室求診，並在格利森市一兒童護理中心作小休。衛生部稱，由於本地民眾大多已接種了疫苗，估計危害到大眾風險較低。如有感染到麻疹病毒的新個案，估計最遲會在七月中發病。

麻疹病毒對未曾接種麻疹疫苗的人士、免疫力不足人士、孕婦和嬰兒等存在極高的風險。對那些在1957年前出生，或曾出過麻疹，或已完成兩劑的疫苗接種等的人士，就可稱為免疫。

受感染麻疹病毒的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹： ＊ 維持良好的個人及環境衞生； ＊ 保持室內空氣流通； ＊ 保持雙手清潔，並用正確的方法洗手； ＊ 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手； ＊ 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物； ＊ 徹底清潔用過的玩具和家具；及 ＊ 病童在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的 人。

麥縣衛生部呼籲，市民如出現麻疹病徵，應盡快先撥電與診所聯絡，避免到候診室接觸別人。又特別提醒於今夏出遊的人士，應盡快檢查家中的孩童及成人有否接種麻疹疫苗。

對麻疹感染或接種麻疹疫苗有問題的市民，應與家庭醫生聯絡，或到縣衛生部查詢：卡加瑪士縣（Clackamas）衛生部：503-655-8411，Clark縣衛生部：360-988-3406，麥魯瑪縣衛生部：503-988-3406。