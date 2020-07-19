大型商店陸續要求所有顧客進店必須戴口罩！ 今天本州單日新增確診436例

疫情似乎愈來愈失控，商家們也認同需要採取更嚴厲的防疫措施，以保障顧客和員工的安全，紛紛宣佈要要求所有進店的顧客戴口罩。

全美最大的零售超市沃爾瑪（Walmart）宣佈由明天（7月20日）起，將要求所有進店的顧客戴口罩，沃爾瑪是全美最後一個大型連鎖超市要求客人這樣做的。

該公司表示，他們目前超過5,000店舖中，有65%均位於政府規定要戴口罩的地區。

沃爾瑪稱，他們在每家店內設有身穿黑色Polo衫的健康大使，他們會在大門迎接顧客，負責提醒沒戴口罩的顧客有關這項新規定。他們會接受培訓，務求讓新規定能順利執行。

同時，大型家居建材零售商Home Depot 亦宣佈由22日起也執行顧客戴口罩的規例，另一家Lowe’s則會在明天開始有同樣的要求。

全美已有不少零售商已有要求顧客進店必需要戴口罩的規定。包括Best Buy 在上周二宣佈要求所有購物的客人戴口罩，星巴克由周三開始實施戴口罩的規定，而Costco 五月份就已開始要求會員進店購物戴口罩。

大部分主要零售商一開始對於是否要實行口罩政策都表示猶豫，怕出現員工在執行口罩規定時與拒絕戴口罩的客人發生衝突。但由於新冠疫情在最近幾周發展越來越嚴竣，所以零售業和餐飲業對於口罩規定的態度都改變了，原意配合。

俄勒岡州今天單日新增個案再次驚人436宗，死亡有3人。全州累計確診數字升至14,579，累計死亡有260人。本州錄得最多的單也確診是上周四的437宗。有最多確診病例的是麥魯瑪縣的123宗。