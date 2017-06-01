大地產商挑戰市長以改變用地將高爾夫球場變成大型廉租屋

（綜合報導）波特蘭市一直為解決露宿者問題而希望能大量建造可負擔的廉租屋來應對，而本市大地產商Homer Williams大力支持市政府在這方面的工作，並已在兩個月前，向波特蘭市長惠勒及四位市議員提出一個大型換地的計劃，興建12,000到14,000個廉租住宅單位，這數字遠超過去年11年由全民投票通過的房屋債券籌集的資金所能建造的單位，估計超過十倍有多。市長和市議員們均對這計劃感到興趣。

大地產商Homer Williams去年就曾建議將西北區的一號碼頭倉改成一個擁有一千四百個床位的露宿者收容中心，但結果失敗了。不過他對解決未來露宿住所的問題一直都沒有因此放棄。

Homer Williams表示，我們需要大膽行動，希望在露宿者問題失控之前，找到控制其繼續惡化的方法。他強調，不單是指那些長期性的露宿問題，還包括那些沒日沒夜需要工作來維持生計的人們。

業內人士表示，Williams的計畫太過於複雜，並且還要取決於能否改變現在大部分城區的土地用途。Williams 指的是一塊由私人擁有，位於Cully 市, 佔地面積約120英畝的高爾夫球場。他希望市政府可以批准將這塊高爾夫球場的土地用途由開放空間改為工業用地。

根據俄勒岡州的法律規定，市政府需要維持20年的工業用地供應。高爾夫球場轉換成為工業用地將會增加工業用地的供應，這樣市政府就可距離較近的工業用地轉變為住宅用地。而在改變土地用途的過程中：由開放空間改為工業用地，再由工業用地改為住宅用地，這將為土地的業主們創造財富，因為當土地由不能發展變成可發展時，土地的價值就會上升。Williams表示，業主們將在未來30天提出更改土地用途的要求。

Williams表示一群熱衷於公益的波特蘭商界領袖們，在接下來的兩個月裡，將努力籌集資金，將高爾夫球場買下，然後將整塊地皮捐贈給非營利組織，用予興建廉租住宅單位。Williams拒絕透露他們所選的地點，因為怕引起附近一帶物業漲價。

一些環保人士反對發展高爾夫球場的用地，因為這樣會減少綠色空間以及野生動物的憩息地。但他們明白到波特蘭市能發展的土地已愈來愈少，這是未來難可避免的情況。

雖然有反對的聲音，但市議會內卻沒有一人提出反對，這正因為目前波特蘭市正處於嚴竣的房屋短缺情況下，而Williams這位大地產商在過去曾成功地將人人認為不可能發展的地區，成功地發展成極受歡迎的新區，例如在市中心被指為嚴重受污染的工業區，現已是樓價高漲的珍珠區；在南河賓區原來荒蕪的土地，現也是高樓林立的地區；及被認為不可能發展的Forest Height，現已成為富人區等。

Williams 表示，波特蘭市政府目前要面對的是一項難度極高的挑戰，要解決問題，必須要有大膽的想法和行動。在過去兩個多月，William 一直向市長和市議員們進行游說，他說：“我曾為本市建造過最大的三個發展項目，如果他們還不信任我，我真不知道他們到什麼時候才相信我。”

根據本地媒體的檔案，在過去Williams未能兌現在某些項目中興建一定數目的廉租單位的承諾，但Williams 表示，今次絕對不會再有這情況出現，因為這個新項目所建的全部屬於廉租單位，樓高四層，供收入在收入中位數的60%至80%水平的人士入住。