多款啤酒驗出除草劑致癌成分　青島.百威.海尼根均入列

（綜合報導）美國非營利組織「公共利益研究集團」（US PIRG）周一（25日）發布報告，該組織檢驗20款啤酒及餐酒，發現多達19款樣本中，含有致癌成份草甘膦（Glyphosate，又稱：嘉磷塞），這也是大廠孟山都（Monsanto）知名除草劑「年年春」（Roundup）裡的主要成分。不過所有樣本的含量都沒有超過美國環保署（EPA）的標準上限。

US PIRG測試14款啤酒、5款葡萄酒、1款蘋果酒，其中被驗出含有草甘膦最多的啤酒品牌是青島啤酒，含量為49.7ppb。「Coors Light」含量最高的美國啤酒品牌，有31.1ppb；可樂娜（Corona）、美樂（Miller Lite）、百威（Budweiser）含量約在25至30 ppb之間；海尼根（Heineken）、、健力士（Guinness）含有約20 ppb。

美國莎特酒莊（Sutter Home）的Merlot葡萄酒被驗出含草甘膦51.4ppb，其他還有「Beringer」、「Barefoot」、「Inkarri」和「Frey Vineyards」等酒款被驗出含草甘膦。

其中有幾款號稱有機的酒，也被驗出最高5.2ppb的草甘膦。唯一未驗出草甘膦的酒款是比利時啤酒Peak Beer。

「年年春」是美國農民常用的除草劑，其重要成份草甘膦會殘餘在農作物裡，因此再出現於啤酒或餐酒當中。草甘膦是最常現的除草劑成份，世界衛生組織（WHO）認定為第2級致癌物。US PIRG表示，「檢測到的草甘膦含量不屬於危險水平，但過去至少有一項研究顯示，只要攝取1ppt（相當於千分之一ppb）的草甘膦，就可能刺激乳癌細胞生長，干擾內分泌。

代表逾4900家小型及獨立啤酒廠的美國釀酒協會發表聲明，表示釀酒業者不希望大麥原料使用草甘膦，而大麥農民團體也大力反對使用草甘膦。

美國酒業協會發言人強調，相關酒類的草甘膦含量不高，即使是這次測試中草甘膦含量最高的餐酒，一日之內要喝超過140杯，才會超過加州環境健康災害評估辦公室的「沒有明顯風險水平」標準。