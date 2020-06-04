多數美國人認同示威者 不滿意特朗普反應

（綜合報導）非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸窒息而死，在全美引發示威潮持續中，根據路透社2日公布的民意調查結果，大部份的美國人認同示威者，也不滿意特朗普總統對這次動亂的回應方式。這項在1日和2日進行的調查顯示，64%的受訪美國成年人「認同目前走上街頭的示威者」，27%持反對立場，9%不確定。

這項調查也凸顯了特朗普所面臨的政治風險。特朗普對示威者採取強硬立場，並揚言動用軍隊平息暴力示威。

美國將於今年11月3日舉行總統大選，特朗普尋求連任，將面臨民主黨籍前副總統拜登的挑戰。

調查顯示，超過55%的受訪者表示，不滿意特朗普處理示威的方式，其中有40%是「非常不滿意」；只有三分之一的受訪者表示支持特朗普的處理方式，比特朗普39%的整體支持度來得低。

路透社的調查顯示，拜登領先特朗普的幅度已經擴大到10個百分點，這是自今年4月拜登篤定可以獲得民主黨提名以來的最大差距。47%的登記選民表示，將在11月3日總統大選時，投票給拜登，相較於支持特朗普的37%。

調查指出，即使是共和黨員，也只有67%認同特朗普處理方式，明顯低於共和黨員對特朗普高達82%的支持度。

大部份的共和黨和民主黨員都表示，支持和平示威，但造成財產損失已經弱化示威的正當性。不到四分之一的人認為，暴力是合適的反應方式。

至於對警察執法的看法，美國人民呈現分歧。根據調查，43%的人認為警察表現很好，47%不同意。其中大部份的民主黨員不支持警方，相較於共和黨比較挺警察。

路透社/的調查是在線上以英語進行，訪問全美1,004位成年人，抽樣誤差正負4個百分點。