多家中餐館參與食物安全衛生檢查講座 更清淅了解法例和加深認識食物的安全

（本報訊）周一，六家中餐館派員出席由翡翠區商業發展委員會與麥魯瑪縣衛生局合辦的食物安全衛生檢查講座。麥縣政府和市政府均派員分別向予會者講解不同的議題，翡翠區委員許張淑儀女士即場作廣東話翻譯。

講座一開始先由兩位麥魯瑪縣的衛生檢查員Rand Wallace及Shannon Fost 分別講解有關衛生檢查的要點和食物安全的認識， 接著來自波市政府環保局的John Holtrop 講解有關餐館隔油池的重要性，及如何能減低支付環保局的費用等。

最後，兩位衛生檢查員帶同參加者一起到波特蘭社區學院餐廳的大廚房實地進行一次衛生檢查。

檢查員Rand Wallace表示，其實衛生檢查不存在有甚麼秘密，只要在餐館工作的人員，明白食物安全的道理，遵守規例就足夠，而所定出的規例全部都是為了保障餐館的生意及顧客的安全而設的。他強調，所有檢查員均希望能與大家合作，解決問題，每當在檢查時，遇到有違規，他們希望餐館能立即採取相應的行動，如果即時未能得到餐館的解決方案，他們是不可能讓餐館繼續營業，作出危害自己生意和食客安全的可能，有時在迫不得已的情況下，要下令餐館關門，但這是他們最不想看到的。

當日參加的餐館代表們，表現積極，並多問問題。有予會者表示，經營餐館多年，講座中提到的情況他們都碰過，但從來沒了解到其中的學問，今次講座令他們更了解到規例背後的原因，這將有助他們能輕鬆應對在食物的安全、隔油池的處理及廚房的清潔衛生等問題，並指出講座所提供的資訊實在令他們獲益良多。

負責安排今次講座的Leslie，是波特蘭社區學院內小型企業發展中心的 商業顧問，她經常與翡翠區合作，為區內商戶和小企提供任何有關營商的協助。Leslie表示，她們準備在二月份開辦有關“如何開設新餐館及如何領牌翻新餐館課程”，歡迎準備開餐館的人士參加。