多地宣傳進入緊急狀態！俄勒岡西部水位上升，洪水氾濫！

(本報綜述）俄勒岡州近日連續降雨，加上早前春季雪暴時的積雪融化，西部的兩大河流，Carver Park河和Willamette河的水位在本週一進入洪水階段，現在已經引發洪水，相關應急門隨即在一些地區發佈了疏散令，多地宣傳進入緊張狀態。

Estacada和Carver Park之間的Clackamas河段隨著水位的迅速上升，水流速度異常，情況變得非常兇險。平時乾燥的區域被河水淹沒，漁民停船的地方也只能看白茫茫一片。人們被勸離水上作業或靠近河邊，因為高速水流帶來的樹枝或其他雜物隨時威脅到人類生命。

Willamette河也不容樂觀。上週六，雪水位在4,000英尺處，而一夜之後則升至7,000英尺！雪水熔化在12至24小時後到達當地的河流和溪流。雨水和融雪導致整個中部和南部Willamette的河水氾濫和局部城市的小溪洪水氾濫。水流湧入公園和停車場。

由於洪水過於嚴重，週四早上，俄勒岡Benton縣宣傳進入緊急狀態，部分道路因受損嚴重而關閉。在Corvallis, Corvallis-Lebanon高速公路將關閉至洪水退去。

隨著降雨增加，專家警告，除Benton縣，其他地區極可能面臨洪水災害。氣象局正嚴密監視西林至俄勒岡市之間的Willamette河河段，波特蘭至溫哥華之間的Columbia河河段。

氣象局週四一早就對Middle Fork Willamette河發出洪水紅色警告，從Jasper至Springfield將會發生低地洪水災害並持續到週五早上。

俄勒岡州地質和礦產工業部警告本州居民警惕可能因暴雨引發的山體滑坡。