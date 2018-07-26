多個市鎮要求都會局擴展「城市發展邊界」 使房屋供應增量　房價降溫

（本報綜述）大波特蘭地區的多個城鎮同聲要求都會局（Metro）擴寬現有的「城市發展邊界」（Urban Growth Boundary），希望能多建房屋，緩和目前緊張的房市和高企的房價。

這些城鎮包括比弗頓、King City、Hillsboro和Wilsonville，如他們的計劃獲都會局批准，一共會有2,200英畝地，可多建9,200多間房屋。

根據都會局最新的內部報告，建議中的發展項目將有助大波特蘭地區房價降溫。

在上周二的會議中，有都會局的成員擔心，擴展「城市發展邊界」將造成有太多的房屋單位，而使公交導向型的可負擔柏文單位供應不足。

都會局成員之一的Bob Stacey表示，本地區目前最需要的是有更多的城市空間，他指的是一些可步行的社區，其內有各種不同的住房類型，及有便捷的交通服務。

有其他成員指，那些提出擴展「城市發展邊界」來緩和房價的建議都是不切實際的，因為在一些未經開發的土地上建房，花在基礎設施上的是一個龐大的數目，這是指要先要發展街道、舖設下水道和水管、建造公園．．．等等的設施。

按照目前州的土地用途計劃法案，都會局需要定時作出調整來維持在「城市發展邊界」範圍內，庫存足夠20年發展的可建築用地。為了保護農地和森林地，都會局通常只會擴展邊界到一些靠近的地方，而很多時這等地方都不太適宜發展，所以雖然有土地擴展，但卻沒見到新房數字有增，對幫助本市解決房屋短缺問題並沒有起到作用。

近年來，都會局為一些有發展計劃的城市，在其毗鄰保存有發展的土地，並邀請城市提交擴展計劃書。今年初已接獲四個城市的申請，其中有最大發展的是比弗頓市，該市將擴展至Cooper Mountain 1,232英畝的保存土地，預計能建造3,760間房屋。第二個較大的發展申請是King City，擴展到Beef Bend South的528英畝土地，預計可建造3,300個住宅單位；接著是Wilsonville市，在Advance Road的271英畝土地，興建1,325個住宅單位；最後是Hillsboro市在Witch Hazel South的150英畝土地，興建850個住宅單位。

都會局是有條件地批出這些計劃書的。申請的城市必需列明負責支付開發費用的單位，同時亦要詳述該市對增加可負擔房屋的政策等。另外，都會局亦擔心到有沒有公交車服務，有沒有房屋類型的選擇，及欠缺可負擔的廉租單位等。

申請的四個城市都希望有機會親身向負責的委員會解釋計劃，都會局表示會在未來數個月內分別與他們開會，到年底才會決定批出計劃與否。

如四個城市的計劃書最終均獲都會局批出的話，本地區將有近9,200個住屋單位在這四個城鎮內落成，這數目與都會局於2038年要增建30萬個單位的目標還有一大段距離。

自1979年起，波特蘭市採取城市發展邊界（Urban Growth Boundary）政策，通過近10年來住房資料的回歸統計分析發現，城市地區人均收入的提高，人口職業構成的轉變、家庭結構的多樣化、特殊管理和專業人員的進駐而導致的城市住房價格的上升起了主要的作用。城市發展用地受限而導致內城土地價格上漲，土地的經濟化開發可以有效控制房產價格的增長，市場為迎合城市結構轉型而導致的高檔次住房需求在房產價格的快速上升中起了主導作用。