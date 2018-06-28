多個州發現有毒巨型豬草　州民要小心

（本報綜述）巨型豬草(Hogweed)是一種對生態系統和人類都構成威脅的高大雜草，可以導致人們失明和皮膚嚴重灼傷。衛生局官員提醒全美11個州的居民，包括華盛頓州及俄勒岡州，要特別留意這種屬入侵性的植物，並警告不要觸碰它。

巨型豬草最高可長到超過七呎高，葉子可伸展至五英尺。莖上有刺，植株會長出大白花，是一種看起來很嚇人的植物。

巨型豬草的根、莖、葉和花的汁液中都含有毒素，這種毒素含有一種被稱爲呋喃香豆素的化學物質，該毒素強烈的紫外線吸收作用，人體皮膚接觸到它並且暴曬的話，會患日照性皮炎。且根據每個人體質的不同，會有程度不同的水泡、灼痛和潰爛等情況。如果不小心在陽光下接觸了巨大豬草，更會引發皮膚出現三度燒傷的後果，如有汗液或汗珠造成的潮濕以及炎熱的天氣，灼傷會更加嚴重。這種灼傷的醫學術語是「植物日光性皮炎」，專家指植物日光性皮炎還會引起發疹、痛苦的水泡、瘢痕以及長期對陽光敏感。如果患者再以沾染毒汁的雙手揉眼，可能會引致暫時性失明甚至永久性失明。

爲此，專家建議，如果不慎接觸了這一有毒植物，應應儘快用肥皂及冷水徹底清洗患處，並在48小時內不要接觸陽光，最好呆在光線較暗的環境裏。

巨型豬草多生長在荒廢土地上，它喜歡潮濕的土壤，在溝壑和河岸附近比較常見。根據科普的說法，巨型豬草有一些相似的近戚植物，而鑑定巨型豬草的最佳方法是看其莖上是否有紫色斑點和白毛。巨型豬草原產於中歐和南洋，在二十世紀初作爲裝飾植物帶到美國。

專家指：真正可怕的部分是孩子們可能會接觸到它們。看起來有點像是雨傘，所以你可以想像孩子們看見它以後會折斷它，把它當雨傘一樣扛著到處玩。這就會讓孩子們接觸到它的汁液。他們又指：人們觸碰到巨型豬草任何部位都會接觸到它的汁液，但是人們主要會通過折斷它的莖稈或是葉片，甚至是觸碰上面的絨毛都會接觸到它的汁液。

因此，專家告誡大家不要嘗試獨自清除這種雜草，因為這樣會將他們自己暴露在有毒的汁液下。也不應該使用「手提式除草機」或者是灌木叢修剪機來清除掉這種植物，因為這會使它的汁液四濺。專家還建議，在院子整理花木的時候，最好穿上長袖衣褲，並且戴上帽子，既可減少太陽紫外線直射，也可減少被有毒植物侵襲。

如果你懷疑自己遇見了巨型豬草，俄勒岡州農業部和波特蘭市政府均要求你上報，並會在提供協助處理。

俄勒岡州農業部（Oregon Department of Agriculture）：1-866-468-2337或