外出食用木耳要小心!　10州41人感染沙門氏菌



（綜合報導）根據疾控中心(CDC)日前的報告，在全美10個州，至少有41人食用了乾木耳而感染了沙門氏菌。

報告指，在1月21日至8月26日之間，共有41人受感染，其中4人需住院院。感染者的年齡從2歲到74歲不等。

據食品和藥物管理局(FDA)的聲明，加州公共衛生署檢測發現這些木耳中含有沙門氏菌後，售出這些木耳的公司已於週三主動召回了這批木耳。這些木耳由加州聖菲斯泉市的Wismettac亞洲食品公司銷售，但只出售予餐館，沒有直接賣給消費者。

這批受感染的木耳包裝是5磅一袋，以6包裝的形式出售。標籤為“Shirakiku品牌黑木耳(Kikurage)”，UPC條碼為00074410604305。

食品和藥物管理局稱，這些木耳被銷往美國和加拿大以下地點的餐館：阿肯色州、加州、科羅拉多、康涅狄格州、特拉華、華盛頓特區、佛羅里達州、喬治亞州、夏威夷、愛荷華州,伊利諾斯州、印第安那州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、馬里蘭、密歇根、明尼蘇達州、密蘇裏州、密西西比州、北卡羅來納州、內華達、新澤西、紐約、俄亥俄、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納,田納西,德克薩斯州,維吉尼亞州,華盛頓，威斯康星州和在加拿大不列顛哥倫比亞省。

CDC表示，當民眾在惠顧餐館，並點有木耳的菜式時，最好先查問餐館目耳的由來，避免吃了這些被回收的含沙門氏菌木耳。並指出，在三個州中的拉麵店發現了四宗群體染病的報告。

疾控中心說，大多數感染沙門氏菌的人在接觸細菌6小時到6天後會出現腹瀉、發燒和胃痙攣。病情持續4到7天，大多數人不用治療就能康復。

然而，沙門氏菌對兒童，體弱者或老年人的影響較嚴重，有可能是致命的感染和其他弱化免疫的症狀。

疾控中心指，一般來說，乾木耳應該用沸水沖泡，以殺死任何病原體。但這個建議並不適用於召回的木耳，它們應該被扔掉。