夏威夷誤報導彈來襲 引起俄勒岡州官員擔心

（本報綜述）上周六上午，夏威夷發出假導彈警報，引發了大規模的恐慌，約半小時後，政府澄清是因為有員工按錯掣。就今次事件，俄勒岡州的緊急通訊主管擔心，會影響本州警報系統的可信性。

俄勒岡州緊急通訊委員會（Oregon Emergency Communications Committee）會長Chris Murray表示，他非常擔心因為今次夏威夷發生的誤報事件，會令到民眾開始不理會警報。他說，他不希望聽到市民說，因為夏威夷的事例而在真的警報發出時卻認為是誤報，不願做任何的安全措施；又或將這警報功能從手提電話刪掉。

Murray 表示，在本州發出警報，必須要遵從七個步驟，這樣做是給予州民時間來確認警報的真確性。而且，全州只有幾位人士有權啟動警報系統。他指出，他們極度認真的去限制系統，系統的範圍和可用的發射點數量，而在每個發射點都必須由受訓過的人員操作。而實際上，使用警報系統的情況極為少有，甚至有州民並不知道警報可以透過流動電話發到每位州民，就於失蹤兒童的「安保警報」一樣。

夏威夷今次的事件，是一名員工點擊錯誤，如屬測試內部導彈警報系統，而不發送給公眾，他應該按「測試」（test），但由於這按鈕旁有多種不同的言語標明「測試」，可能是花多眼亂，員工卻誤按「確認」而將警報發送。

Murray 表示，這系統與俄勒岡州的不一樣，在需要向全州發出警報時，必需獲得上級的批准才可採取行動。所以完全不會出現一個人「按錯掣」的情況。Murray 強調，本州的緊急系統是由地方政府負責，不同的城市有不同的情況，所以一但發生全州性的地震，不同縣城會按本地的緊急通報系統發出警報，及公佈有關當地區的庇護站及其它求助資訊等。

要向全州發出警報，這是由俄勒岡緊急應變系統（OERS）所負責的，他們的24小時發佈中心位於西林市。發出的警報可以是由州警察局或是俄勒岡緊急應變局起草。舉例，如失蹤兒童的「安保警報」就是由州警察局發出的。

如果是屬於全國性的警報，例如是核爆警報，那由必需先由聯邦緊急應變局受權，然後由聯邦官員或是總統啟動全國緊急警報系統，向國民發出緊急警報。在這情況下，總統將會在警報發出的十分鐘內，透過電台或電視台向全國民眾廣播。

早前，韓國領袖金正恩在他的元旦賀詞中談到：「美國全境都在北韓核彈範圍內且「核按鈕一直在桌上」，隨時可以對美國展開攻擊」時，特朗普總統的回應「我的核按鈕比你的更大、更強」，這一段對話，就引起了美國人民對全國緊急警報系統和核武按鈕的關注。

西林市是本州的首府，市內有數座建築物的外牆是有防輻射設施的，包括北西林高中。

負責的官員建議州民應預早為家人設定一緊急應變計劃的意識，並準備緊急應變包，以防萬一。俄勒岡州衛生局及國土安全局均在網頁上列出應對輻射襲擊的方法。州民亦可在縣政府緊急應變局的通訊名單上登記，透過手提電話接受警報。

儘管如此，還有第二個確認頁面作為安全措施，詢問員工是否確定要發送警報，他們也錯誤地按了“是”。自上週末事件以來，有百多萬居民收到虛假警報，引發了大規模的恐慌，官員因此現在在名單上增加了“BMD False Alarm”選項，可以更快地通報虛假警報。