夏威夷基拉韋厄火山繼續噴發 出現新裂縫

（綜合報道）夏威夷大島上的基拉韋厄火山繼續噴發，出現了新的裂縫。第19道裂縫出現在拉尼普納花園社區，當地居民已經撤離。民防官員警告表示，新裂縫可能會引起更多火山氣體排放和火山噴發。

當地居民理查德•斯科特表示：「我實際上看到過更大的爆炸性的噴發，石塊被拋過樹線，我體內也有感覺。」當地居民克里斯丁•利克斯表示：「就是有點不知道要發生什麼，否則我們倒不是真的很害怕，但是你不知道會發生什麼，我並不是很害怕。從某種角度來看，在這麼近的距離看到這一切，還挺刺激的。「

夏威夷從5月早些時候開始陸續出現火山爆發，共有40多座建築被摧毀。雖然熔岩流冷卻變硬，但新裂縫不斷出現。基拉韋厄火山三十多年來不時噴發。

美國地質勘探局表示，夏威夷共有五座火山，其中基拉韋厄火山噴出的熔岩流入大約125平方公里的地區。美國地質調查所（US Geological Survey）夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）科學家尼爾（Tina Neal）表示，小型地震也許導致落石進入火山口，導致今天熔岩湖表面出現噴發活動，邊緣噴流物四射。

尼爾在電話會議中表示：「這也許是更多類似活動中的第一起。」火山東側裂縫冒出的岩漿已摧毀36棟建物，撤離約2000名居民，她表示：「現在表示東側的裂縫的火山活動有任何停止跡象還太早。」

地面裂縫目前已增至14個，她表示：「地下還有相當可觀的岩漿，有可能噴發。」

她並表示明如果岩漿開始與水混合，火山口發生爆發的機率，她表示：「如果熔岩繼續後退，我們可能會進入蒸氣所引發的火山噴發時期。」