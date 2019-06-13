夏天過後 全國多地油價可能大跌至2美元以下

（綜合報導）專家們預測，今年夏天過後，全美的多個地區，汽油價格可能會低于每加侖2美元。對于開車一族來說，這絕對是一個好消息。

在過去幾周，零售汽油價格一直在穩步下跌。根據AAA的數據，目前全國平均汽油價格爲每加侖2.72美元，較5月初的2019年高點下跌17美分，就在過去一周下跌7美分。

批發價格下跌得更快，這表明汽油價格還會繼續下跌。

“從現在到下周末，這個國家的幾乎每個地方都應該看到油價下降，”油價信息服務能源分析負責師Tom Kloza說。

汽油價格下降主要是因爲石油價格下跌，部分原因是美國石油産量激增，這彌補了支持價格上漲的OPEC國家産量的削減。石油價格下跌還有部分原因是國際市場對汽油的需求低于預期。

在部分地區，汽油價格下跌最快，上個月底這些地區還維持在4美元左右的标準。在油價最高的加州，平均價格從每加侖3.86美元下跌了23美分。西部的批發價格下跌速度甚至超過了其他地區，因爲此前關閉的煉油廠重新開始工作。

“當我們度過夏天時，油價應該繼續下降，”Kloza說。一旦夏天駕駛季結束，需求下降將推低油價。“很有可能在未來幾個月内，我們就隻需支付低于2.50美元的費用。”

根據Kloza的說法，今年晚些時候全國平均油價可能會迎來更大幅度的下降 – 可能是每加侖2.25美元。這意味着将近一半的加油站将以每加侖不到2美元的價格出售普通汽油。