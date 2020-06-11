夏天也別鬆懈！132.8℉才能殺新冠病毒



（綜合報導）世界衛生組織表示，132.8華氏度(56攝氏度)高溫可殺死嚴重急性呼吸道症候群(SARS)冠狀病毒，每15分鐘可殺死1萬單位病毒。由於SARS冠狀病毒類似新冠病毒，專家認為若將新冠病毒放到相同高溫下，可望達到相同效果。

但到底如何殺死新冠病毒？高溫被認為可影響冠狀病毒，部分原因是因為這種病毒屬於鞘膜病毒(enveloped virus)。英國廣播公司報導，鞘膜病毒研究顯示，這層脂肪外膜使鞘膜病毒比無鞘膜病毒更容易受到高溫影響。

不過戶外溫度很少達到132.8華氏度，所以專家認為天氣變熱，對於新冠病毒不會造成顯著影響。哈佛陳曾熙公共衛生學院傳染病動態中心主任李畢希奇表示：“雖然我們預期，新冠病毒在變熱與潮濕的天氣可稍微降低其傳染性，但單憑傳染性些微降低就期望疫情大幅減緩，並不切實際。”

儘管夏季高溫無法摧毀病毒，但民眾還是有其他辦法殺死新冠病毒。舉例來說，活力醫療診所研究醫師克莉絲汀‧特拉克斯勒表示，如果你用132.8華氏度以上的溫度烹飪，高溫就能將食物上的病毒毀滅；同理，如果以高溫洗衣或烘衣一小時，病毒也可能死絕。

除此之外，滾水也可有效對抗新冠狀病毒；水在212華氏度(100攝氏度)沸騰，洗碗機最後的沖洗迴圈通常可達到160華氏度(71.1攝氏度)，因此這也是幫孩子玩具等各項物品消毒的理想之處。