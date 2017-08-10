壽司海鮮 羊排牛扒 中式燉湯冷盤 中西菜式 名廚主理 KUMI自助餐廳正式營業 $19.98 任!您!食!

（本報記者俄廣才攝影報導）經過了近兩個月的試運營，位於東南區八十二街的『KUMI 自助餐廳』於8月5日起正式營業。

KUMI 自助餐廳每週營業七天，十幾個取餐檔口包括：生猛海鮮、日式料理、牛扒羊扒、中式冷盤、中式燉湯、中式熱菜、廣式點心、即煮麵檔，以及多湯靚湯、甜湯、蛋糕、時令蔬果、冰淇淋及各類飲品等等。

以壽司和海鮮作主打的KUMI自助餐廳採用的海產品大多通過波士頓、西雅圖的空港運達本地，另外一部分海產品則來自本地的太平洋海產品公司。

海鮮類菜式包括龍蝦、螃蟹、雪蟹腳、炒蜆子、烤魷魚、生蠔、魚、小龍蝦等等。

日式料理包括三文魚、金槍魚等各類生魚片、魚籽，以及所製作的壽司近百種。

中餐料理有椒鹽蝦、核桃蝦、蔥爆牛肉、豆腐、炒飯、炒麵…………等。特製湯類有燉罐烏雞湯、燉罐牛肉湯、燉罐排骨湯等。

越南餐包括配以秘製牛骨湯的越南米粉、越南特色烤肉等。

西餐部分包括西式烤牛扒、烤羊排、烤肉、烤腸、比薩（Pizza)等。

即煮麵檔讓客人即時選擇各款麵食及配料，廚師會立即為你即場煮出美味的越南牛肉粉、日式烏冬麵……等等。

中西甜點包括有多款的中式糖水（甜湯），各式蛋糕、時令蔬果、冰淇淋及最受兒童歡迎的巧力克噴泉等。

雖是自助餐廳，但該店中、西餐以及日式料理部，均聘請了具有多年經驗的名廚主理，其菜式的色、香、味足以令品嘗過的客人們拍手稱讚。

一位名為Jason Harris的網友評論說：這的地方真是棒極了，我認為這裡的食物是非常好的。工作人員服務熱情周到，環境舒適，絕對值得你花一點兒錢和時間來此享受。

8月5日正式營業的當天下午六時許，能容納280餘人的KUMI自助餐廳已經是座無虛席，前廳仍有近20位客人在排隊等候。

KUMI的餐堂內寬敞的空間在明亮燈光的配合下，讓客人可以在舒適潔淨的環境下，享用如此豐富的味食。KUMI亦設有一個可容納50多人的宴會廳，歡迎客人在此舉行小型Party。

KUMI 自助餐廳營業時間及價格：週一至週五午餐11:30am-3:30pm；$13.50。週一至週四晚餐 3:30pm-9:30pm；$18.99。週五晚餐 3:30pm-10:30pm；$19.99。週六 11:00am-10:30pm；$19.99。週日 11:00am-9:30pm；$19.99。

KUMI 自助餐廳地址：11358 SE 82nd Ave, Happy Valley, OR 97086。訂餐電話：503-342-8888。

自正式營業之日起，週五至週日超值晚餐僅 $19.99。KUMI 自助餐廳竭誠歡迎各界朋友光臨。