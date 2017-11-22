壓死八名孩童後 Ikea再召回1730萬個衣櫃

（綜合報導）瑞典連鎖家具零售商宜家家居（Ikea）因半年前有第8名孩童被壓死，就二再次宣布召回1730萬個衣櫃，希望顧客多加留意，注意風險。

宜家家居執行長佩特森（Lars Petersson）表示，宜家家居要提高數款抽屜櫃召回行動的知曉度。這些抽屜櫃如果沒有妥善固定在牆上，可能很容易翻倒。

宜家家居去年6月首次宣布召回抽屜櫃，但是今年5 月加州一名幼兒被發現遭宜家家居Malm抽屜櫃壓在下方而死，這起意外事件讓人質疑宜家家居是否有效地傳達召回的命令。

宜家家居和美國聯邦安全主管單位要求消費者，立即固定抽屜櫃或是退貨。

宜家家居這次召回行動只限美國和加拿大，適用於高於23.5吋（約60公分）的兒童用抽屜櫃以及高於29.5 吋（約75公分）的成人用抽屜櫃。消費者應該聯絡宜家家居，免費取得牆上安裝工具。宜家家居也提供人員到府服務，為消費者固定抽屜櫃。