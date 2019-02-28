增加道路養護資金來源 卡加瑪士縣正式徵收車輛登記費

（本報綜述）據卡加瑪士縣（Clackamas）上周四通過的一項法令，所有汽車和摩托車車主以後每年都需要繳交車輛登記費，其中汽車是每年30元，而摩托車是每年15元。

相關官員稱，這項費用可以給卡加瑪士縣每年增加1100萬的收入。根據人口比例分配，縣政府可以留下六成的款項，其餘的才上交給市政府。在這之前，與華盛頓縣和麥魯瑪縣相比，卡加瑪士縣是唯一沒有本地資源來源的。由于缺少足夠的道路養護資金，該縣過去只能重點照顧那些車流量大的道路。現在有了這筆新的收入，一些社區道路將有錢得到維護。

另外，卡加瑪士縣也計劃每年投入50萬的資金來改善道路的交通安全狀況。例如，防止交通擁堵、增加轉彎車道和十字路口等。

據了解，華盛頓縣每年也是收30元的車輛登記費，但麥魯瑪瑪縣每年僅是19元。有人質疑為什麽卡加瑪士縣收取的車輛登記費比麥魯瑪瑪縣還高，對此，卡加瑪士縣運輸局官員解釋稱，該縣要養護的道路長達1400英里，而麥魯瑪瑪縣僅僅是274英里。