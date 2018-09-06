增加上課日子並不等如有更多教學時間

（本報綜述）為了改善本州學校的畢業率，本州兩位州長候選人在不同的競選宣傳場合中均建議將本州學校的上課日子由現時的162日增加至全國最低的平均水平180日。但民眾指出，增加上課日子並不等如學生得到更多的學習時間。

目前在本州，唯一有關的法例只是要求有最少的教學時間：小學900個學時； 9至11年級990個學時，12年級960個學時。

但在兩位候選人的建議中，並未有提到有關真正學習的時間。

其中共和黨的候選人比尤勒（Knute Buehler）被問及如何處理教學時間時，他說他將「增加與額外上課日子數目相稱的最低學時」。他說：「每個俄勒岡州的孩子都應該得到全面和優質的教育，而不幸的是，過去多年有太多孩子都未有得到。」

至於州長辦公室的祕書Kate 表示，較長的上課日期並不自動相等如學習時間較多。這會因應不同學區配合他們的行事曆來決定的。Kate指出，州長希望能確保本州的學生都有平等的學習機會，就如那些有更長上課日子州份的學生一樣。

一項由國家教育評估中心於2014年7月的研究報告中指出，增加由認證老師指導的課堂時間將有效地改善寫讀及數學的表現。較長的上課時間對那些表現差的學生或是沒有專注力的學生都有很大的影響。

本州的學區，每年均要確定有按法例要求的學習時間安排，但不需要說明實在的學時數目。

週一早上，州長凱特．布朗（Kate Brown）向麥迪森高中的新生公佈了她的教育建議。州長在向學生們致辭時得到他們的支持。布朗州長說：“我們需要你的幫助。如你所知，俄勒岡州正在努力提高我們的高中畢業率。現在大約有四分之一高中生不能畢業。”俄勒岡州的高中畢業率為全美最差之一。

布朗州長說：“確保你們每一個人從高中畢業是至關重要的，因為三十年前存在的漁業和農業以及其他技術領域的就業機會已經不復存在。” 州長教育計畫的一個重點是為職業技術項目提供三億美元的資金支援。

布朗州長還表示，俄勒岡州需要延長學年，減少班級規模，並為該州的低收入兒童提供免費幼稚園。州長沒有詳細說明她計畫如何實施這些建議。該州正面臨預算短缺，可能超過十億美元。正在競選連任的布朗州長表示，她正在與一個專注于學生成功的組織密切合作，並表示她的預算將包括更多細節。預算可能在選舉之後才會公佈。

布朗州長的競選對手共和黨候選人布勒（Knute Buehler）也支持增加學年的長度，並為職業技術教育籌集資金，作為解決該州教育問題的方法。布勒還表示，改革州養老金制度對改善州教育體系至關重要。布朗州長週一並沒有提出這個問題。