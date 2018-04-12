塞勒姆市府舉辦清明祭祀活動　紀念早期華裔移民的歷史貢獻

（本報記者俄廣才攝影報導）四月五日上午十時，塞勒姆（西林）市政官員在位於該市的先鋒墓園（Pioneer Cemetery）按中國民俗傳統舉行了清明節祭祀儀式，以紀念在當地早期開發與建設時期做出歷史貢獻並長眠於此的華裔先祖們。

塞勒姆市市長貝內特（Chuck Bennett），市議員安德森Tom Andersen，塞勒姆市社區發展署文化資源規劃師、歷史遺跡保護委員會項目負責人菲茨杰拉德（Kimberli Fitzgerald），塞勒姆市社區公共工程項目經理趙珏（Jue Zhao）博士，俄勒岡州中華會館的Marcus Lee，砵崙海晏公所副會長林和優，代表張國明、甄仲春、陳豪優、甄建都，砵崙萃勝工商會元老曹國財、譚鴻安，主席朱介眉，俄勒岡州歷史保護辦公室官員Kuri Gill，考古學家Jamie French，以及各界民眾百餘人參加了祭祀儀式。

（上接A1 版）市長貝內特在講話中表示，過去的一百多年間，早期華裔移民在塞勒姆市以及俄勒岡州的開發與建設中做出了艱苦地努力，他們的貢獻不可磨滅，這段歷史值得後人銘記。

砵崙海晏同鄉會代表張國明、甄仲春在隨後的發言中說，「大約一百五十年前，我們的先祖來到了塞勒姆，他們為本地區以及華人社區的建設付出了努力和犧牲。在1874年至1967年的近百年間，先後有122位長眠於此。」

「我們要感謝貝內特市長，感謝塞勒姆市社區發展署歷史遺跡保護委員會以及墓園工作人員，在清明節組織舉辦祭祀儀式。我們非常幸運，因為我們先祖的貢獻正在被認可。我們宣讀這122位先祖的名字，因為他們應該被後人記住」

隨後，當地寺院的Lee Chung、Chen Yuan兩位師傅為華裔先祖舉行了誦經和灑凈儀式，眾人依序向先祖祭壇敬香並敬獻了鮮花。

根據史料記載，早在1814年已有華人埋葬於塞勒姆市的先鋒墓園。到十九世紀三十年代，將近400名華人居住在塞勒姆的Ferry、Liberty、State 和High 四個街區即當時的唐人街。街區內有洗衣店、餐館、雜貨店等商鋪。華人大多從事建造鐵路、修築堤壩、道路，或從事農業，當年的塞勒姆唐人街曾經興旺一時。

從1875年到1925年間，來自台山海口埠那馬洋村的George Lai Sun為當時唐人街的華人首領。

美國排華法案通過後的1903年，塞勒姆市議會下令將唐人街燒毀，華工們向南遷移了一個街區。到1925年，由於租金過高以及種族歧視等原因華人被迫搬遷到了波特蘭。

1952年，塞勒姆當地媒體曾報導發現華人墓地，1963年華人墓地再次被墓園的工作人員發現，1985年塞勒姆市政府收回先鋒墓園的擁有權。2013年，先鋒墓園被列入美國國家歷史名勝古蹟名單。

2017年初，塞勒姆市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立了一項研究塞勒姆華人歷史的計劃，該項目得到了市議會的大力支持。

2017年9月，塞勒姆社區發展署成立了一個咨詢委員會來指導該項目的實施。在威廉米堤大學的幫助下，於當年11月份在先鋒墓園發現了已經損壞的祭壇。

歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald曾於2017年3月專程前往廣東江門考察，與五邑大學的學者沈迪娜（Dina Shen音譯）走訪了被譽為海外華人第一故鄉的新會、江門、台山、開平、恩平和鶴山等五個縣級市，參觀了江門五邑華人華僑博物館，以及到華人首領George Lai Sun的祖籍那馬洋村做實地考察。

據Kimberli提供的資料顯示，由於自然災害加之戰爭所造成的糧食短缺，從19世紀中期開始，約有220萬中國人從廣東江門移居到了世界各地的107個國家和地區。

以上數字中的一小部分來到了俄勒岡州。根據俄勒岡州歷史上人口普查記錄顯示，1860年僅有13名中國人居住在俄勒岡，1870年增加到3,330人；1880年為9,510人；1890年為9,540人；1900年為10,397人。在排華法案通過之後，華裔人口數字逐漸下降，1910年為7,363人；1920年為3,090人；1930年為2,075人；1940年為2,086人；1950年為2,102人。

Kimberli認為，塞勒姆市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立這個項目，其目的在於研究和教育公眾，如何正確看待少數族裔在塞勒姆歷史發展中的貢獻。

Kimberli表示，舉辦清明節祭祀儀式是今年實施的重要活動之一，委員會還將於年內繼續舉行一系列活動，包括計劃中，在唐人街舊址和先鋒墓園建立永久性紀念標誌。

塞勒姆市社區公共工程項目經理趙珏博士在接受採訪時表示，爲社區服務是市政工作的三大重點之一，尤其是作爲這個項目中塞勒姆市政府唯一的華人就更加責無旁貸，能夠做一些幕後工作支持華裔社區是一件很有意義的事。

目前，參與該項目的合作夥伴有：塞勒姆市政府社區發展署、塞勒姆公園和娛樂服務部門、塞勒姆公用事業署、歷史墓園塞勒姆志願者機構、俄勒岡州歷史遺跡保護辦公室、俄勒岡州中華會館、威廉米堤大學、華人紀念堂咨詢委員會、城市景觀公墓、砵崙海晏同鄉會等。

竭誠歡迎各界熱心之士的參與和幫助。聯絡電話：503-540-2397，郵箱： *protected email* ，聯絡人：歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald。