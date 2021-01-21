報稅推遲到2月12日開始 截止時間不變



（綜合報導）美國國稅局（IRS）週五宣佈將2020年報稅推遲到2月12日開始。據稱，是為了發放更多退稅給低收入家庭。

從2月12日開始，國稅局將開始接受和處理2020年的納稅申報單。報稅截止日期仍為4月15日。

通常，國稅局在1月下旬開放報稅季。但是，新冠救濟法案在12月下旬生效之後，該機構將需要更多的時間來準備。“如果在沒有正確制定計畫的情況下開放申請季，那麼可能會延遲向納稅人發放退款。”國稅局在公告中說。“這些變化能夠確保符合資格的人在提交報稅表時通過紓困退款抵免獲得還未發放完的救濟金。”該機構說。

紓困退款抵免（recovery rebate credit）是聯邦所得稅申報表中的新增功能，如果符合資格但沒領到紓困支票的，就可以通過這一途徑拿回這筆錢。 國稅局建議納稅人以電子方式提交納稅申報表，並在準備好後立即使用直接存款。通常來說，如果申報表沒有問題，退款的周轉時間約為21天。

領取某些稅收抵免的早期申報人將不得不等到3月的第一周才能獲得急需的退款。國稅局表示，如果申請季在1月下旬開始，情況仍將如此。領取收入所得稅抵免（ income tax credit ）或其他兒童稅收抵免（child tax credit）的低收入納稅人不會在2月中旬之前獲得退款。國稅局預計他們將在3月的第一周收到退款，前提是他們以電子方式提交檔，並且申報表沒有問題。