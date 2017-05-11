報復特朗普向軟木徵稅　加拿大擬徵關稅制裁俄州多個產業

（本報綜述）美國與加拿大的貿易衝突升級，繼四月底美國商務部宣布，對加拿大入口軟木徵收平均兩成反補貼稅後，加拿大政府於上周五揚言要反擊，並可能鎖定多個美國產業，俄勒岡州多種產業將受嚴重影響。

總統特朗普表明，向加拿大木材徵稅不怕爆發貿易戰，他批評加拿大多年來在貿易上「愚弄」美國，已經不能置之不理。特朗普又指加拿大保護奶農的政策嚴重影響美國北部農場奶製品出口，將重新審核兩國奶製品的貿易協議。

加拿大政府亦表明會反擊，又指反補貼稅令兩國貿易緊張升溫。加拿大自然資源部長卡爾表示：「這不公平和懲罰性關稅，對兩國邊境民眾職位有負面影響，將大大增加美國家庭興建或翻新房屋成本。」

美國商務部就說，不希望兩國爆發貿易戰，又指今次爭議，凸顯美國與加拿大和墨西哥之間的北美自由貿易協定有問題。美國商務部長羅斯表示，今次對加拿大木材徵收反補貼稅，只是嚴厲貿易執法行動的開始。

上周，加拿大政府揚言，它會用多種貿易行動反擊，要是貿易爭拗持續，加拿大政府考慮更大的行動，可能鎖定多個美國產業，包括可能實施關稅，制裁俄勒岡州多個產業，因為本州一名民主黨參議員是軟木爭拗的頑固分子。如這屬實，俄勒岡州的膠合板、地板、木屑、包裝材料與葡萄酒，都將會是徵稅目標。加拿大政府開始搜尋證據，證明俄勒岡州政府非法補貼企業。

加拿大政府考慮的行動方案，類似美國採取的稅務措施。它要透過加拿大邊境服務局，查看俄勒岡州非法補貼問題，程序需時數月。

政府指出，它找出俄勒岡州9個項目補助企業，主要是木材。其它包括﹕俄勒岡州低產量林地稅務優惠(Oregon Underproductive Forestland Tax Credit)、俄勒岡州森林資源信託 (Oregon Forest Resource Trust)、俄勒岡林場計劃(Oregon Tree Farm Program)、太平洋森林信託(Pacific Forest Trust)等等。

加、美兩國再有軟木戰爭議，美國頻頻批評加拿大貿易，一些省政府的反應最強。據聞加拿大安省考慮報復任何新的「買美國貨」條款。