報告：重新規劃土地用途　料可增加房屋　降低租金

（本報綜述）根據最新一份經濟報告：一份仍在進行中的重新規劃土地用途計劃－住屋翻建項目（Residenital Infill Project），如獲波特蘭市政府通過，這將使波特蘭市在未來20年內，新建房屋數字增加一倍。而租金亦會下調，因為新建的房屋面積將縮細，租金將較平宜。

所謂住屋翻建項目，是指單一個住宅物業，拆除後重新建造多間規模較少的項目。這是近年來最多採用的增加房屋數目方法，由原來一居住單位可以變成三到四個居住單位。

本市的城市計劃及環保委員會正在審視這個住屋翻建項目。

委員會最初只考慮更改全市約60%的單戶住宅用地的用途，讓這些土地能增建住屋數目，但目前該委員會已將這數字提高至96%或甚至是全部。這樣做，將使波特蘭市在未來的20年，增加38,115間全新房屋；如不更改土地用途的話，這新屋數字只有13,665間。

撰寫的份報告的經濟專家Jerry Johnson 表示，將來到處都會見到這樣的翻建工程。報告中亦指出，按目前的土地政策，在未來20年，波特蘭市所建的單戶住屋，平均租金將會上升至每月4,159元的租金。但一經市政府批核更改土地用途後，新的房屋將大部份以雙拼（duplexes）、三拼（triplexes）和四拼（fourplexes）的形式出現，而平均租金只是每月1,823元。而這個租金的大改變亦同時意味著住宅面積的改變。

這估計這「住屋翻建項目」將於明年夏天才會由市議會投票決定。

這項目其中提到有96%現時的獨立屋土地將會更改土地用途，讓原來只容納一間獨立屋的土地出現四個住屋單位，這是最有爭議的地方。支持的人士表示，這樣做將使本市出現有更多市民可負擔的住屋；但反對的人士則指出，這將鼓勵業主們拆屋重建，一間變四間，嚴重改變市內小區的特性和面貌。

按這份報告的預測，就算成功更改土地用途法，拆屋重建的個案都只會略有上升，可能在未來20年內只會由1,384宗上升到1,501宗；但因此而增加的住屋單位卻有24,000個。估計這些新的單位大部份都會是出租單位。

根據市府官員昨日向本報稱，住宅拆除翻建項目（residential infill construction），是指單一個住宅物業，又或者涉及單一個住宅物業的擴建，而不是指規模較大型的住宅發展項目。

羅賓遜指出，未完成或被放棄的住宅拆除翻建項目地點，對鄰舍而言，該些沒受監控的地盤不單只存在安全風險，也擾亂附近居民的生活。