報告：本州普通租客　租不起一套一房公寓

（本報綜述）根據一份新的報告，即使有全職工作，俄勒岡州的普通租房者也越來越難以租得起一套帶有基本配置的公寓。

2019年全國低收入住房聯盟年度Out of Reach報告顯示，本州的租金繼續攀升，而工資卻未能跟上步伐。

根據該報告，租房者每年必須賺取39,252美元才能租得起一間一房公寓（有獨立臥室），而且用於租屋的費已超出收入的30%。但本州目前租房者的收入中值僅為38,474美元，單是租房就難以維持收支平衡。

由7月1日起，本州的最低工資將再進一步調高至每小時11.25美元。按這新工資計算，欲租住一間套房式的公寓（沒有獨立臥室），租客必需要每週工作60小時；如租住一間一房公寓，租客則需要每周工作67小時。而在麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加馬士縣等最低工資較高的大城市，租客仍需要每周工作70小時或以上，才租得起一間一房公寓。

本研究是採用由美國住房和城市發展部所釐定的公平市場租金水平，而按該部門所謂可負擔的定義是，住房消費不應超出家庭收入的30%。

在另一份報告中，波特蘭民意調查公司DHM研究發現，84%的俄勒岡人認為本州正在經歷住房危機。這項調查的樣本為624個，誤差為3.9%。在調查中，72%的屋主說他們的住房是負擔得起的，而只有43%的租房者說租金是可負擔的。

*一房公寓（有獨立臥室）

*套房式的公寓（沒有獨立臥室）