報告：本州三分一的家庭要為住屋而爭扎



（本報綜述）上月15日，俄勒岡公共政策中心發表了一份有關本州住屋問題的報告，報告內容指本州每三個家庭就有一個家庭正陷於能否負擔住屋開支的困局，特別是對租客而言。

報告指，本州的租住房屋的州民中，有四份一的租客每月用超過收入的一半交房租；而有近半的租客每月所付的租金和公用設施開支佔其收入超過30%。

根據美國房屋及城市發展局所作的定議，任何人士用超過其收入的三分之一作為房屋開支（包括公用設施開支），這人就被形容為負擔過重。在2016年的報告中顯示，俄勒岡州有近29.8萬個負擔過重的租戶家庭，這個全州的數字已超過了整個波特蘭市的家庭總數；這數之當中有85%的家庭年收入低於25,000元。所以2016年對租客來說而是一個負擔過重的年頭，有近三分二的低收入家庭，所付的租金是超過收入的一半。

報告亦指出這住屋危機，對有色人種社區尤其不利。有約35%本州的非西裔白人家庭是租客；但絕大部份的有色人種，除亞裔人士外，都是租客；至於非裔社區中，則每十個家庭中七個家庭都是租住房屋的。

負責這份報告的分析員表示，低收入的租客是正困在本州的住屋危機中，州立法人員應用更多的資源來幫助這些家庭。

俄勒岡公共政策中心在分析美國人口普調資料，本州有24%的家庭（約234,000個）是住在自置物業中，但是住屋成本的負擔亦是過重。而有9%（約92,000）住在自置物業中的家庭，住屋成本的負擔已嚴重超標。

至於本州的中等收入家庭，他們亦為住屋成本在爭扎中。在2016年，本州有一半年收入在25,000元到50,000元之間的租客處於住屋擔子過重的苦況下。

俄勒岡公共政策中心在新聞發佈中對州立法會近期決定增加州政府的文件記錄費表示讚賞，因為這措施估計能為州政府在每個財政年度帶來額外六千萬元的收益，讓政府可利用這收益投資在建造更多可負擔房屋上。