報告稱新冠對經濟破壞力持久 未來十年失業率或高達…



（綜合報導）根據國會預算辦公室（CBO）的最新預測，新冠大流行將爲美國經濟留下持久的傷疤，到2030年的未來十年，美國經濟的平均失業率將爲6.1%。

1月份的同樣一份預測，稱未來十年的平均失業率爲4.2%。最新的預測顯示，2020年的平均失業爲10.6%，並說到明年年底將降至7.6%。在CBO報告中，到2025年，平均失業率仍高於5%。

同樣，預計到2030年，經濟總規模將比大流行前的預測低3.4%。

報告稱：”預計2020年下半年，實際（經通脹調整的）國內生産總值（GDP）年率將增長12.4%，到2022年中恢複到疫情前水準。”

CBO預計，經濟咋第二季度大幅萎縮後，將在第三季度開始快速反彈。

“在最初的快速複蘇之後，CBO預測經濟將繼續擴張，但以更溫和的速度增長，與過去十年的擴張速度相似，”無黨派預算辦公室在其報告中發現。

然而，CBO報告可能已經有些過時了。它基於6月26日前的數據，而現在新冠病例再次打破記錄，許多州採取行動，扭轉其重新開放計劃。

雖然CBO預計今年第三季度失業率將超過14%，但美國勞工部週四表示，6月份失業率已降至11.1%。分析人士指出，由於分類問題，”實際”失業率可能更高。

兩黨政策中心經濟政策主任沙伊•阿卡巴斯表示，盡管就業數據良好，但報告表明，復甦還有很長的路要走。

“今天上午的就業報告反映了許多商業活動的恢複，但真正的復甦沒有開始，直到病毒大部分得到控制，但這個現實似乎越來越遙遠，”他說。

他說，雖然就業的增加是由企業從關閉後重新開張而推動，但許多企業和就業崗位根本不會回來。

“許多企業逐漸意識到，即使在將來一切恢複正常後也不會回到以前的情況了。”他說。