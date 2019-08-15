堪稱史上最嚴移民政策 　領福利者10月中起將被拒申請綠卡或移民

（本報綜述）特朗普政府12日宣佈新的移民政策，由10月15日起，將會拒絕讓領取社會安全補助金、家庭急救金、醫療補助計劃（Medicaid）、糧食券等公共福利的他國國民申請美國綠卡或移民，正為美國服役的人士除外。此舉是為了減少移民依賴政府資助的情況。

聯邦法律一直就有要求綠卡和移民申請人證明他們不會成為美國的負擔(public charge)，但本週一公佈的新規詳細地列出了更廣泛的限制要求。移民局將開始權衡公共援助的其他因素包括教育、家庭收入、個人健康和領取公共福利等因素，以決定是否給予合法身份。至於被視為有機會領取福利的非法移民，亦會被禁踏足美國。

特朗普總統大肆打擊非法移民的努力一直備受矚目，本次移民新規也視為限制合法移民的最嚴重措施。這將使得美國移民傾向於技術化，而不是充滿人情味的家庭團聚。

這些新規則將於今年10月中旬生效，那些已經考取公民身份的人士不受影響。

移民局的署理局長庫奇內力（Ken Cuccinelli）表示，政府希望見到來這個國家的人能自供自足。他又提到：「這是美國夢的核心原則。這亦深深植根於我們的歷史，特別是與合法移民有關的歷史。」

根據政府的數據，平均每年有54.4萬人申請綠卡，其中38.2萬人將會受到審查。目前的聯邦法例亦有規定，任何申請綠卡或已經成功移民美國的人士，不能成為美國負擔。

這新規在華裔移民社區也引起了熱議，大家擔心申領福利都會影響移民申請，有律師表示，並不是所有政府福利都被列入「公共負擔」，但範圍卻實是比以前的廣。

根據新規則，「公共負擔」包括部分醫療補助和糧食券等政府援助計劃，該規則適用於入境申請人、尋求將身分調整為美國境內合法永久居民身分的外國人、持有非移民簽證並尋求延長逗留在同一非移民分類中的外國人、或者將其狀態更改為不同的非移民分類，簡言之即申請美國簽證及申請綠卡的人士。

該規則不適用於國會豁免的外國人，包括難民、政治庇護者、某些非移民販運和犯罪受害者等，以及現役或儲備役及其配偶和子女。

至於下不會被計入「公共負擔」的福利則包括災難援助；緊急醫療援助、婦女、嬰幼兒及兒童營養補充特別計劃(WIC)；全國學校午餐計劃、低收入家庭能源援助計劃(LIHEAP)、寄養和領養補貼、助學貸款、食品銀行、無家可歸避難所、「殘疾人教育法」有關的服務或福利、21歲以下外國人的醫療補助計劃(Medicaid)、孕婦和婦女從懷孕60天後至懷孕的最後一天收到的醫療補助計劃(Medicaid)。

新規下將被計入的公共福利包括，用於維持收入的現金援助、聯邦社會安全補助金(SSI)、非現金困難家庭臨時補助計劃(TANF)、糧食券(SNAP)、第8類住房優惠券、第8類基於項目的租賃援助、例外項目之外的所有聯邦政府資助的醫療補助計劃(Medicaid)。

而以下因素通常會嚴重影響美國移民局評定外國人成為「公共負擔」：

第一種是非全日制學生的外國人，可以合法工作，但未能說明當前的工作，或最近的工作經歷，或未來就業的合理前景。

第二是2019年10月15日或之後，外國人在申請入境或調整身分之前36個月內開始，在任何36個月內累計接受或已經證實或批准接受一項或多項公共福利超過12個月。

第三是外國人被診斷出患有可能需要大量醫療或住院治療的疾病，或者會干擾自己上學或工作的能力，並且沒有保險，也沒有獲得私人醫療保險的前景，以及沒有財政資源支付與醫療狀況相關的合理的、可預見的醫療費用。

美國政府估計有310萬美國人可能會在新規則生效後失去SNAP福利。據稱，這將為農業部節省數十億美元。俄勒岡福利部發言人格倫茨表示，該機構政策小組目前正在計算受影響的俄勒岡州州數目。根據該機構2017年的數據，大約100,000名俄勒岡人通過TANF獲得現金援助，大約911,000人獲得SNAP糧食劵。

據悉，使用公共福利的移民只佔全部合法移民的很小的一部分，事實上，由於移民本身的身份狀態，很多人並沒有資格享受公共福利。但有人士擔心這些規定會嚇唬移民，使他們在需要幫助時不尋求幫助。倡導者說，新的公共援助門檻，加上對教育、工作技能和健康的更高要求，將使移民更難獲得綠卡。