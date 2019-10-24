地稅單已陸續寄出　看看是否又漲了！

（本報綜述）又到繳交地稅的時候啦！今年加價或是減了呢？答案是業主們的負擔又再加重了！

本地媒體指地稅的計算安排非常複雜而且不太公平。並指出地稅有增卻與房價上升無關係。

如果與房價上升無關，為何地稅仍年年上漲呢？以下是其中一些原因。

早在1997年，俄勒岡州州民在公投中通過稅率不與實際房價掛鉤，反而將房價鎖定在1995年的水平來計算，然後每年加3%。如果每年的稅率不變的話，即等如每年加稅3%，不管房價的漲幅。但原來這法例不是對每位州民都是一樣的。

一年內10,000美元的裝修或連續五年內25,000美元的裝修均會令政府向你的房屋作出新的評估，這表示你的物業將被增值，地稅亦隨之而上漲。如出現這情況，縣政府的評估人員還有可能將前幾年未有紀錄在案的裝修計算在內，使房屋價值被估得更高。

如你認為你的房屋估價過高時，在收到稅單後就要馬上向縣評估人員提出上訴，否則在未來的數年內，您都可能將無法對就地稅額而提出異議。

那些經選民投票通過的徵稅或徵集的債券，就會在地稅單中顯示出來。例如，去年在大波特蘭地區，大都會政府範圍內，選民通過的一項廉租屋的債券徵集稅項，這就將今年的地稅調高。另一方面，如果您的地稅額減少，最有可能的原因是債券和徵費項目徵集期已屆滿。

在選民限制房價課稅額的增長速度之前，他們亦同時按實際市場價作評估的一部份地稅額設了上限。

按1990年的公投法案，政府只能按物業的真實市價的每一千元徵稅10元作為政府的常費開支，5元作為教育經費。（某些臨時徵稅和債券項目則不在此限制內。）如果稅率已達到上限，您所支付的費用相對會低。但是，如果房價市值迅速上漲，則上限可能會上漲得同樣快，遠高於每年3%的增長速度。 近年來，本州大部分地區的房價上漲速度非常快。

就是華盛頓州為例，超過20萬戶的地稅有5%的增長，有13,000戶則超過這增長率全州各縣政府必須在10月25日前寄出地稅單，州民則需要在11月15日前付清，如選擇分期付款的，也必需在11月15日前支付第一期稅款。

全州各縣政府必須在10月25日前寄出地稅單，州民需要在11月15日前付清。如選擇分期付款的，也必需在11月15日前支付第一期稅款。