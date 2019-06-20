地產界新模式　網上賣屋便捷如「速食」

（本報綜述）在現今的網絡時代，人們只需在手機或在電腦上按幾下，吃的很快送上，叫的車也速速到步，現在就連買賣房屋這樣繁複的交易，也能在掌中完成。新的房屋買賣交易模式稱為iBuying（Instant Buying），有行內人士指，將房地產買賣的交易過程簡化，勢將顛覆房地產界。

這個新興的賣房模式，對於那些要在短時間內將房屋賣掉，又不想在賣屋前將房屋粉飾一番，又或不想經常要將屋內保持得整整齊齊，等待買家到來參觀等的人士，極具吸引力。賣家只要在網站上填寫一份表格，網站會立即進行快速的市場分析和報價。如戶主接受給出的價格，公司就會派出檢查員，實地檢查房屋受損有否虛報，再確認報價。最後，由賣家選定交房，落實現金交收的日期。整個過程只需兩、三個星期。平臺會向賣家收售價7%-8%的手續費，這比傳統的房地仲介的佣金高出約2%。但因為賣家可以快速脫手房產，降低持有的風險和成本，許多賣家還是可以接受這個佣金比例。

iBuying公司買入房子後，一般都會對房子進行修葺，然後在短期內再透過網站出售。

這新興的公司近期在波特蘭市湧現，先有去年落戶的Opendoor，接著有著名的地產網絡公司Zillow，Redfin 亦即將推出這項快速賣房服務。

新事物出現時，當然少不了懷疑和批評。三個月前，珍妮花因在本州南部的Coos Bay找到一份工作，要在一個月內將位於Aloha 的房子出售，遷離波特蘭。她說當時非常焦急，只有一個月的時間賣房，她想起曾在收音機聽過一個能幫你快速賣掉房子的公司，但心想沒可能不透過地產經紀賣屋，也沒可能不用經歷開放房子給買家看和簽一大堆文件的麻煩。由於時間實在不夠，於是決定一試。結果，Opendoor 給她出價324,700元，但要收5.5%，約18,000元的手續費，這與賣屋給予經紀的佣金比較，珍妮花說她能接受。

Opendoor 在不到一個月時間將原來屬於珍妮花的房屋在網上以$338,000放售，珍妮花表示，她能省下裝修，油漆的時間和金錢，又不用經常將房屋收拾得一塵不染，這是值得的。

在現今的速食時代，做甚麼都講求快和方便，這種快速賣房模式，對傳統的賣買房屋方式無疑多少會有衝激。有地產經紀表示，他們永遠都會為顧客爭取最好的價錢和最好的條件，如屋主選用這樣的方式賣房，在賣買過程中，就只有方便和快捷，卻得不到專業人士為他們把關。